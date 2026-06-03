Mundial de 2026 dejará derrama económica de 3 mmdd

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 3 (EL UNIVERSAL).- En México se espera que la Copa del Mundo de 2026 deje una derrama económica de tres mil millones de dólares (mmdd), según reveló Mikel Arriola.

México espera derrama económica y generación de empleos por Mundial 2026

El Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) aseguró que el torneo de la FIFA creará un impacto 235 por ciento mayor al que —en promedio— genera un fin de semana de la Fórmula Uno.

Sin embargo, la justa mundialista requirió una inversión global en infraestructura de 12 mil millones de dólares para que, en territorio mexicano, se jueguen 13 partidos distribuidos entre Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

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FIFA confirma partidos y resalta oportunidad de crecimiento para México

El resto serán en las sedes de Estados Unidos y Canadá. Esto representa una cifra cuatro veces mayor a la derrama económica esperada en México, sin embargo, Arriola Peñalosa confía en las ganancias que en territorio nacional dejará "el mayor evento deportivo de la historia".

"Se proyecta una creación de 24 mil empleos directos e indirectos. Además de que se calcula un aumento del 44 por ciento en el número de visitantes internacionales durante los meses de junio y julio. [...] México es el segundo país del mundo con más aficionados de futbol respecto a su población. Esta Copa del Mundo será la más vista de la historia", sentenció el Comisionado durante su participación en el congreso de World Football Summit Mexico City 2026.

Palabras que Jurgen Mainka, director de la FIFA en México, respaldó al momento de reconocer que uno de los mayores impactos que dejará el Mundial de 2026 al país es la "plataforma de ampliación" que se vivirá después de ser tres veces mundialista.

"Es importante entender la plataforma de amplificación que un Mundial presenta como oportunidad a un país. [...] En todos los países hay cosas negativas, pero se olvida que México tiene tradición y cultura con nuevos sinónimos que son modernidad y oportunidad. Ese es el verdadero punto positivo que nace por la entrega de una organización perfecta", concluyó el directivo.

En México, la Copa del Mundo de 2026 recibirá 13 de los 104 partidos que se disputarán del 11 de junio al 19 de julio: cinco para la Ciudad de México, cuatro para Monterrey y cuatro para Guadalajara.