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CÁLIDA CONVIVENCIA DE EXASAC

CELEBRAN A SANTA MAGDALENA SOFÍA

Por Maru Bustos PULSO

Junio 03, 2026 03:00 a.m.
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Un grupo de exalumnos del Colegio Sagrado Corazón convivieron en un cálido encuentro con el que recordaron y celebraron a Santa Magdalena Sofía Barat.

El festejo inició por la tarde en la capilla de este plantel educativo, donde se ofició un Misa en memoria de la fundadora de la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús.

Durante la misma, se recordó la importante labor y misión de quien fue una mujer profundamente conducida por el Espíritu Santo y apasionada por la vida, la educación y el encuentro humano.

Al finalizar la celebración eucarística el grupo de Exasac compartieron instantes plenos de alegría y fortalecieron los lazos de afecto que les unen.

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