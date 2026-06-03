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Seguridad

Muere trabajador de Megacable tras caer de torre

Los hechos, se registraron en Santa María del Río

Por Redacción

Junio 03, 2026 06:39 a.m.
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Muere trabajador de Megacable tras caer de torre
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      Un trabajador de la empresa Megacable perdió la vida la tarde de este martes luego de sufrir una caída desde una torre de aproximadamente 15 metros de altura, al interior de las instalaciones de la compañía ubicadas sobre la calle Benito Juárez, en este municipio.

      De acuerdo con los primeros reportes, el empleado realizaba labores en la estructura cuando, por causas que aún no han sido determinadas, cayó al vacío y sufrió lesiones de gravedad.

      Tras el accidente, se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia; sin embargo, al arribar al sitio, los paramédicos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

      Elementos de las corporaciones de seguridad acudieron para acordonar el área, mientras personal de la Fiscalía General del Estado inició las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el percance.

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      El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal para la práctica de la necropsia de ley. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar si existieron condiciones de riesgo o alguna otra causa relacionada con el accidente.

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