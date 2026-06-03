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Desquicia al C.H. bloqueo de jubilados en Av. Universidad

Inconformes reclaman pagos atrasados y amenazan con radicalizarse

Por Samuel Moreno

Junio 03, 2026 03:00 a.m.
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Desquicia al C.H. bloqueo de jubilados en Av. Universidad
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      Integrantes de la Asociación de Jubilados y Pensionados de los cuerpos de seguridad estatal se manifestaron y bloquearon el acceso a las oficinas de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de San Luis Potosí para exigir el cumplimiento del incremento salarial correspondiente a 2025, el cual, afirmaron, continúa sin aplicarse pese a los acuerdos alcanzados con autoridades estatales.

      Más tarde los inconformes bloquearon la avenida Universidad causando un gran caos vial y dificultaron el ingreso al Centro Histórico desde la zona oriente de la ciudad.

      La presidenta de la organización, Adriana Moya, señaló que la protesta se realizó debido al incumplimiento de compromisos asumidos por la propia Oficialía Mayor para gestionar el pago de un aumento salarial del 2.2 por ciento directo al salario, con efecto retroactivo a junio de 2025.

      Indicó que el pasado 2 de abril recibió una minuta firmada por el oficial mayor y el subsecretario correspondiente, en la que se comprometían a realizar las gestiones necesarias para concretar el pago.

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      Moya rechazó la versión de que los elementos de la Guardia Civil Estatal ya recibieron un incremento salarial del 20 por ciento. Explicó que el beneficio anunciado corresponde a un bono de fortalecimiento al salario y no a un aumento directo a las percepciones de los trabajadores, por lo que consideró que sigue pendiente el ajuste salarial anual acordado en mesas de trabajo desde octubre del año pasado.

      La dirigente afirmó que la fecha límite para reflejar el incremento venció el pasado 20 de mayo y que, únicamente han recibido promesas.

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