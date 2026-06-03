Soberanía quebrada

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"Sheinbaum exige a España que

pida perdón. Antes debería ella pedir

perdón a las madres buscadoras".

Cayetana Álvarez de Toledo

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En su mitin del 31 de mayo la presidenta Sheinbaum convocó a sus seguidores "a que, a partir de la próxima semana, vayamos a las plazas públicas a realizar asambleas informativas, repartir volantes y periódico, e informar al pueblo que: ¡La patria no se vende! ¡La patria se ama y se defiende!... Sepan que entregaré siempre mi alma, mi conocimiento, mi esfuerzo, mi convicción republicana y democrática, mi amor al pueblo y a la patria, para seguir avanzando en los logros alcanzados y defender la soberanía nacional".

La "defensa de la soberanía" es el nuevo lema político de la presidenta y la mafia en el poder. No están esperando a que empiecen las campañas para 2027. El lanzamiento se realizó el domingo en el mitin, pero la estrategia empezó a aplicarse antes, con los ataques a la gobernadora panista de Chihuahua Maru Campos. Lo curioso es que la propia Sheinbaum ha aclarado que los agentes de la CIA "participaban en una visita a un laboratorio, porque el desmantelamiento corrió por parte de la Fiscalía General de la República".

¿Por qué esa "visita a un laboratorio" debe ser considerada una violación a la soberanía, pero no las actividades de los cárteles internacionales del narcotráfico? El día del mitin de la presidenta hubo 14 asesinatos en Sinaloa, aunque solo se reportaron cuatro al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (@AdrianLopezMX), lo cual ayuda a mantener baja la estadística. En todo mayo fueron 164.

La historiadora y legisladora española Cayetana Álvarez de Toledo habló este 1 de junio en una reunión de empresarios nacionales: "Vengo a defender la soberanía de los mexicanos -dijo--. Quien amenaza la soberanía de los mexicanos no es Estados Unidos. No es España. Y desde luego no es la historia: Hernán Cortés o Isabel la Católica. Lo que amenaza la soberanía de los mexicanos son tres fenómenos o flagelos. Internos, coludidos y corrosivos. 1. El crimen organizado. 2. El populismo autoritario. 3. La mentalidad de dependencia".

"La elección es simple -añadió--: soberanía o crimen organizado; soberanía o populismo autoritario; soberanía o dependencia". Se solidarizó con las víctimas de la violencia y en particular con las madres buscadoras. "Una varilla en una mano, una pala en la otra, de rodillas en un descampado, buscando a su hijo bajo la tierra. No conozco imagen más exacta de una soberanía quebrada. La captura del Estado mexicano no proviene de un solo frente, sino de dos que se han fundido. Por un lado, los cárteles; por el otro, el populismo autoritario. La fusión tiene un nombre: narcoestado".

La presidenta respondió ayer que "está un poco kafkiano" que se invite a una diputada española a hablar sobre la soberanía nacional, pero no le pareció extraño que López Obrador trajera al líder cubano, Miguel Díaz-Canel, a pronunciar el discurso conmemorativo de la independencia del 16 de septiembre de 2021.

¿De qué sirve que el gobierno afirme que defiende la soberanía cuando la gente tiene miedo de salir a las calles o debe pagar derecho de piso a extorsionadores coludidos con políticos? Sheinbaum no consideró una violación a la soberanía entregar a Estados Unidos, sin procesos de extradición, a 92 reos mexicanos, pero sí que se exija a México detener y extraditar legalmente a 10 políticos acusados en Estados Unidos de complicidad con el narco solo porque son de Morena.

Cayetana tiene razón. El principal peligro para la soberanía nacional no viene de Washington ni de un aventurero extremeño que murió en 1547. La mayor amenaza es el crimen organizado.

CNTE

Las autoridades solo buscan impedir que los militantes de la CNTE entren al Zócalo y echen a perder el fan fest que han organizado para el Mundial, pero no les preocupa que el campamento de la Coordinadora esté asfixiando el centro histórico de la ciudad de México.