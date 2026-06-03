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Hallan a mujer sin vida en canal de aguas negras

El cuerpo presentaba putrefacción avanzada y no ha sido identificado

Por Redacción

Junio 03, 2026 03:00 a.m.
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Hallan a mujer sin vida en canal de aguas negras
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      La tarde de este martes, fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer en un canal de aguas negras del río Santiago, por ahora se encuentra sin identificar pero las autoridades ya indagan al respecto, así como las causas de la muerte.

      Inicialmente a las corporaciones policiales se reportó el hallazgo del cuerpo de una mujer en el canal de aguas negras del río Santiago, por el puente Rubén Darío a la altura de la colonia Del Valle.

      El hecho provocó movilización policial y el sitio fue acordonado por elementos de la Policía Municipal como primeros respondientes, en tanto se sacaba el cuerpo del canal para enviarlo al Servicio Médico Legista.

      Personal de Servicios Periciales se encargó de realizar el levantamiento y buscar indicios en el sitio, se estableció que vestía pantalón de mezclilla y camisa roja, además presentaba ya avanzado estado de descomposición. No se informó si a simple vista presentaba huellas de violencia o algún tipo de lesiones.

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      Elementos de la Policía de Investigación llegaron al lugar para iniciar con las investigaciones, de momento el cuerpo no fue identificado aunque ya se llevan a cabo las indagaciones, incluso se busca en el banco de datos de personas desaparecidas por si coincide con algún reporte.

      La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación sobre el caso, en espera de que sea resuelto en el menor tiempo posible.

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