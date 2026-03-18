México y EU inician primera ronda bilateral para revisión del T-MEC

La primera ronda bilateral entre México y Estados Unidos (EU) inició este miércoles en Washington D.C., entre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el titular de la Representación Comercial de EU (USTR en inglés), Jamieson Greer.

Detalles confirmados de la reunión bilateral

En su cuenta de X, el funcionario mexicano explicó: "Sostuvimos conversaciones con el Embajador Jamieson Greer, titular de USTR y su equipo, para iniciar discusiones respecto a la revisión del TMEC".

Añadió que "los equipos técnicos estarán trabajando hoy y mañana a lo largo del día".

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En esta primera ronda asistió también el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, y el representante de la Secretaría de Economía en Washington D.C., Ernesto Acevedo, entre otros.

Hace unos días, el secretario de Economía de México dijo que los tres temas que se pondrían sobre la mesa de diálogo son: sustitución de importaciones asiáticas, reglas de origen y seguridad en las cadenas de suministro.

Cronología y contexto de las negociaciones TMEC

Es esta la primera reunión formal bilateral que se lleva a cabo entre México y EU, sin que aún se tenga conocimiento de las fechas de reunión entre México-Canadá y EU-Canadá.

La ronda entre mexicanos y canadienses se definirá en los primeros días de mayo, durante la misión comercial que realizará México a dicho país.

Marcelo Ebrard dijo que el lunes se reunieron con la presidenta Claudia Sheinbaum para presentarle el plan de negociación que llevarían a Washington, D.C, a la ronda bilateral.

El funcionario dijo ese día: "Plan aprobado por la Presidenta Sheinbaum rumbo a la revisión del TMEC: martes habrá reunión previa vía Zoom, miércoles tendrá lugar la primera ronda de conversaciones con EU. México propondrá la permanencia del TMEC y la eliminación de aranceles. Cabeza fría y firmeza nos guiarán".

La ronda se lleva a cabo en momentos en que Estados Unidos impone un arancel del 50% al acero, aluminio y cobre mexicanos. Además de un arancel de 25% a los automóviles armados en México, aunque quedan libre de arancel aproximadamente el 60% de componentes hechos en Estados Unidos.

El gobierno de México dijo que ya resolvieron 50 de las 54 barreras comerciales que les puso sobre la mesa Estados Unidos, pero están a la espera de que atiendan los estadounidenses los 12 planteamientos que los mexicanos hicieron a la USTR.