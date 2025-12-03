Modelo destinará 180 mdp para promover consumo moderado de alcohol

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 3 (EL UNIVERSAL).- Grupo Modelo anunció que destinará este año más de 180 millones de pesos a iniciativas enfocadas en promover el consumo moderado de bebidas alcohólicas y reforzar la seguridad vial entre los consumidores.

De acuerdo con la compañía, la estrategia se articula principalmente a través de fomentar el consumo con moderación, cuyo objetivo es influir positivamente en las normas sociales relacionadas con el uso responsable del alcohol.

En un comunicado, la firma dijo que impulsará campañas de comunicación, activaciones en eventos masivos, la ampliación de su portafolio de bebidas no alcohólicas y programas de capacitación para establecimientos que comercializan bebidas alcohólicas.

En ese sentido, dijo que el propósito es fomentar decisiones más responsables tanto entre los consumidores como en los puntos de venta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cerveza, la bebida para la moderación

Grupo Modelo resaltó que la cerveza es la bebida para la moderación, debido a su baja graduación, elaboración con ingredientes naturales y presencia en entornos de convivencia como conciertos, actividades deportivas y reuniones sociales.

Además, destacó la disponibilidad de opciones sin alcohol y de baja graduación, diseñadas para adaptarse a distintos momentos de consumo.

El vicepresidente de Legal y Asuntos Corporativos de Grupo Modelo, Raúl Escalante, explicó que el consumo con responsabilidad es la decisión correcta y que, la innovación, la educación y la colaboración son claves para influir en un entorno de moderación.

La firma resaltó que ha colocado mensajes e iniciativas de concientización en eventos como el Corona Capital, el Nascar Mexico City Weekend y diversas ferias nacionales. Así, en dichos espacios se instalan puntos de información, dinámicas participativas y muestras de su portafolio sin alcohol.

La empresa también mantiene programas de venta responsable dirigidos a establecimientos y vendedores, con el fin de prevenir la venta de alcohol a menores de edad.

La compañía resaltó que con un portafolio amplio que integra opciones tradicionales, de baja graduación y sin alcohol, busca consolidar una cultura de consumo responsable construida a lo largo de más de un siglo.

La compañía afirma que este enfoque acompaña la evolución de sus consumidores y su compromiso con el bienestar y el equilibrio.