Cierra peso con ligera ganancia

Por El Universal

Diciembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO.- La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó alrededor de 18.29 pesos por dólar, lo que significó una apreciación de 0.11% o 2 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

La apreciación del peso ocurrió a pesar de un fortalecimiento del dólar estadounidense de 0.06% de acuerdo con su índice ponderado.

Es posible que esta baja volatilidad en el tipo de cambio continúe en diciembre, puesto que suele haber un menor volumen de operaciones en el mercado cambiario en el último mes del año, comentaron los especialistas de grupo financiero Base.

El dólar al menudeo terminó este martes en 18.77 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex, sin cambios respecto del cierre del lunes.

En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas ante el dólar estadounidense fueron: el peso chileno con 0.87%, el rublo ruso con 0.58%, el real brasileño con 0.53%, el shekel israelí con 0.30% y el dólar australiano con 0.29%.

El mercado de capitales muestra ganancias entre los principales índices bursátiles a nivel global, luego de las pérdidas observadas el día de ayer. En Estados Unidos, el Dow Jones registró una avanzó 0.39%, ganando en seis de las últimas siete sesiones; l Nasdaq Composite mostró un aumento de 0.59%; mientras que el S&P 500 subió 0.25%.

En México, el Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV cerró con ganancia de 0.42%.

