Nu se consolida como el tercer emisor de tarjetas de crédito en México

Al cierre del primer semestre de 2025, la brasileña Nu se consolidó como el tercer jugador con más clientes de tarjeta de crédito en el país, solo por debajo de BBVA y Banamex.

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al corte de junio, BBVA México —el banco más grande que opera en el país— reportó 10 millones 756 mil tarjetas, un millón 377 mil más que en el mismo periodo de 2024.

En segundo lugar aparece Banamex, con 9 millones 232 mil plásticos, 640 mil 749 más que el año pasado.

Este jueves, Nu informó que alcanzó 6.6 millones de clientes con tarjeta de crédito, lo que representa un crecimiento anual de 52%.

Santander sumó 3 millones 951 mil clientes (+45 mil 79), mientras que Bancoppel registró 3 millones 733 mil, una caída de 835 mil frente a 2024. Banorte totalizó 2 millones 561 mil (+306 mil).

En conjunto, los bancos reportaron 37 millones 163 mil tarjetas de crédito en circulación, un aumento de 1 millón 835 mil respecto al año anterior.

Aunque Nu ya cuenta con licencia bancaria, aún no recibe autorización de la CNBV para operar como banca múltiple y se mantiene como Sociedad Financiera Popular (Sofipo).

En su reporte financiero, Nu indicó que en el segundo trimestre sus depósitos en México ascendieron a 6 mil 700 millones de dólares, un salto de 103% frente a 2024, contribuyendo de manera significativa a la captación global de la firma, que alcanzó los 36 mil 600 millones de dólares.

