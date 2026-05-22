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Pactan impulso a minerales cítricos

México y la Unión Europea renuevan el TLCUEM

Por El Universal

Mayo 22, 2026 03:00 a.m.
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Pactan impulso a minerales cítricos

Ciudad de México.- Las partes que integran el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM) esperan que con la modernización del acuerdo se incrementen las inversiones y el comercio, incluyendo el desarrollo de proyectos sobre minerales críticos.

Durante la Cumbre Empresarial México-Unión Europea celebrada este jueves, el comisario de Comercio y Seguridad Económica de la UE, Maros Sefcovic, dijo que esperan que el acuerdo interino comercial bilateral, que contiene compromisos de intercambio de bienes y servicios, entre en vigor este año, lo que requerirá de la aprobación del Parlamento europeo y del Senado mexicano.

El funcionario europeo aseguró: "...hemos empezado a prospectar la posibilidad de tener mayor cooperación y desarrollo en minerales críticos".

El acuerdo comercial que entró en vigor en julio de 2000 comenzó a modernizarse a mediados de 2016 y fue hasta enero de 2025 que se concretaron las negociaciones.

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Sefcovic explicó que se viven momentos de "turbulencia en el comercio mundial" y, por ello, ambas partes buscan diversificarse y protegerse de "turbulencias futuras".

También mencionó que los inversionistas europeos buscan "predictibilidad y certidumbre" para poder invertir, "así como claridad de los aranceles que se pondrán".

"México es el segundo socio comercial más importante de la Unión Europea en América Latina, nuestro acuerdo comercial representa un claro triunfo", mencionó Sefcovic.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que "el acuerdo significa que más de 90% de lo que vamos a comercializar con la Unión Europea no tendrá aranceles".

Comentó que "la economía mexicana va a crecer mucho en robótica, inteligencia artificial, semiconductores, todo lo que tiene que ver con farmacias, equipos médicos, y en esos sectores también la Unión Europea será uno de los socios principales de nuestro país".

Ebrard comentó que el Acuerdo Global Modernizado y el Acuerdo Comercial Interino que se firmó "son algo muy positivo".

"Nos necesitamos mutuamente [la Unión Europea y México], tiene sentido modernizar el acuerdo", subrayó.

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