Pemex logra alza en calificaciones por Fitch Ratings

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 2 (EL UNIVERSAL).- Fitch Ratings retiró las calificaciones IDR de largo plazo en moneda local y extranjera de Pemex de la observación positiva y las subió a 'BB+' desde 'BB', con perspectiva estable.

De acuerdo con la agencia, esta alza se produce tras la exitosa ejecución por parte de Pemex de una oferta pública de adquisición por 9.9 mil millones de dólares en ocho series de valores, financiada con fondos del gobierno mexicano.

"México ha implementado medidas legislativas que permiten a Pemex compartir el techo de deuda con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estos cambios buscan abordar significativamente el apalancamiento y el costo de financiamiento de la compañía", señaló la agencia.