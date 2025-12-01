logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ARMONÍA ENTRE "LOS APÓSTOLES"

Fotogalería

ARMONÍA ENTRE "LOS APÓSTOLES"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Peso arranca diciembre con ligera apreciación

Analistas ven cautela en el mercado: desaceleración interna, inflación y dudas fiscales limitan el margen del Banxico

Por El Universal

Diciembre 01, 2025 08:37 a.m.
A
Peso arranca diciembre con ligera apreciación

La divisa mexicana en los mercados internacionales abre alrededor de 18.28 pesos por dólar, lo que significa una apreciación de 0.13% o 2 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El peso mexicano inicia diciembre con estabilidad relativa, pero condicionado por la percepción de desaceleración económica interna y presiones inflacionarias que limitan el margen de acción del Banco de México. La bolsa mexicana podría mostrar movimientos moderados, con atención en sectores sensibles al consumo y en emisores expuestos a la política fiscal y monetaria, comentó Felipe Mendoza CEO IMB Capital Quants.

Para el día, se espera que el tipo de cambio oscile en rangos no tan extremos, con cierto sesgo hacia la cautela, mientras los inversionistas evalúan la sostenibilidad del crecimiento y la capacidad del país para enfrentar los retos fiscales y de inflación en el corto plazo, agregó el especialista.

Los futuros de las acciones estadounidenses retroceden este lunes, ya que la caída del bitcoin se profundizó y el fuerte repunte de Wall Street de finales de noviembre parecía estar a punto de toparse con un obstáculo en el primer día de negociación de diciembre.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los futuros del Dow Jones retroceden 0.44%, después de que el índice de referencia de primera línea impulsara los índices de Wall Street a su quinto día consecutivo de ganancias el viernes. Los contratos del S&P 500 caen 0.66%, mientras que los del Nasdaq, con una fuerte presencia tecnológica, retroceden un 0.89%.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Aeroméxico entra a la Bolsa de Nueva York
Aeroméxico entra a la Bolsa de Nueva York

Aeroméxico entra a la Bolsa de Nueva York

SLP

El Universal

Peso arranca diciembre con ligera apreciación
Peso arranca diciembre con ligera apreciación

Peso arranca diciembre con ligera apreciación

SLP

El Universal

Analistas ven cautela en el mercado: desaceleración interna, inflación y dudas fiscales limitan el margen del Banxico

Suspende México entrada de carne de cerdo de España por virus porcino
Suspende México entrada de carne de cerdo de España por virus porcino

Suspende México entrada de carne de cerdo de España por virus porcino

SLP

El Universal

Senasica suspende la importación de productos tras detectarse brote de peste porcina en jabalíes silvestres

FinCEN incluye a remesas en alertas
FinCEN incluye a remesas en alertas

FinCEN incluye a remesas en alertas

SLP

El Universal

Empresas deben informar de las transacciones realizadas con montos desde 2 mil dólares