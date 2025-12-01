Peso arranca diciembre con ligera apreciación

La divisa mexicana en los mercados internacionales abre alrededor de 18.28 pesos por dólar, lo que significa una apreciación de 0.13% o 2 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El peso mexicano inicia diciembre con estabilidad relativa, pero condicionado por la percepción de desaceleración económica interna y presiones inflacionarias que limitan el margen de acción del Banco de México. La bolsa mexicana podría mostrar movimientos moderados, con atención en sectores sensibles al consumo y en emisores expuestos a la política fiscal y monetaria, comentó Felipe Mendoza CEO IMB Capital Quants.

Para el día, se espera que el tipo de cambio oscile en rangos no tan extremos, con cierto sesgo hacia la cautela, mientras los inversionistas evalúan la sostenibilidad del crecimiento y la capacidad del país para enfrentar los retos fiscales y de inflación en el corto plazo, agregó el especialista.

Los futuros de las acciones estadounidenses retroceden este lunes, ya que la caída del bitcoin se profundizó y el fuerte repunte de Wall Street de finales de noviembre parecía estar a punto de toparse con un obstáculo en el primer día de negociación de diciembre.

Los futuros del Dow Jones retroceden 0.44%, después de que el índice de referencia de primera línea impulsara los índices de Wall Street a su quinto día consecutivo de ganancias el viernes. Los contratos del S&P 500 caen 0.66%, mientras que los del Nasdaq, con una fuerte presencia tecnológica, retroceden un 0.89%.