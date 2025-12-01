Matan a tiros a 4 durante fiesta

Stockton, Cal.- Las autoridades de California hicieron un llamado público el domingo en busca de información, aunque sean rumores, para encontrar a un sospechoso en el asesinato de tres niños y un adulto durante un tiroteo en una fiesta de cumpleaños en Stockton.

“Es desgarrador”, dijo Heather Brent, portavoz del Departamento de Policía del condado San Joaquín.

Los investigadores creen que fue un “incidente dirigido” en un salón de banquetes donde se habían reunido al menos 100 personas la noche del sábado.

Brent dijo que las víctimas fatales tenían 8, 9, 14 y 21 años de edad. Una vez que las personas también resultaron heridas. No había ninguna persona detenida hasta la tarde del domingo y no entró en detalles sobre por qué creen las autoridades que fue un ataque intencional o quién pudo ser el objetivo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aseguró que no podía divulgar información sobre un motivo o detalles sobre un sospechoso, argumentando que podría obstaculizar la investigación. “Encontrar a la persona o personas que cometieron este crimen es la prioridad número uno”, subrayó Brent.

“Era una fiesta de cumpleaños para un niño pequeño, y el hecho de que esto haya sucedido es absolutamente desgarrador”, dijo Brent a los reporteros.

El tiroteo ocurrió poco antes de las 6:00 de la tarde en un salón de banquetes, que comparte un estacionamiento con otros negocios. Stockton es una ciudad de 320.000 habitantes, a unos 64 kilómetros de Sacramento.