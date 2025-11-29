logo pulso
FinCEN incluye a remesas en alertas

Empresas deben informar de las transacciones realizadas con montos desde 2 mil dólares

Por El Universal

Noviembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
FinCEN incluye a remesas en alertas

Ciudad de México.- La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este viernes una actualización de la alerta que ya había dado a conocer en días pasados sobre las transferencias de fondos que involucran a los indocumentados extranjeros, en las que ahora incluye a las remesas.

Con esta alerta, expuso, se ajusta la Orden Ejecutiva 14159, Protección del Pueblo Estadounidense contra Invasiones, mediante la cual las empresas de servicios monetarios deben presentar un informe de actividad sospechosa por cualquier transacción que involucre al menos 2 mil dólares.

Cuando las instituciones sepan, sospechen o tengan motivos para dudar que está relacionada con una posible infracción de la ley o regulación, deben emitir una alerta.

También se consideran las transferencias transfronterizas de fondos derivados de empleos ilegales o de montos que las empresas tengan conocimiento, sospechen o tengan motivos para desconfiar que se obtuvieron de manera ilícita en territorio de Estados Unidos.

FinCEN dio a conocer que lo anterior forma parte de los esfuerzos para prevenir que foráneos ilegales utilicen el sistema financiero estadounidense para transferir fondos obtenidos no legalmente.

En un comunicado, la unidad antilavado de Estados Unidos destacó que durante los últimos años se ha observado un volumen significativo de transferencias transfronterizas de fondos.

Incluso de remesas de residentes en el país, por lo que este año se han tomado diversas medidas para alertar sobre los riesgos que presenta la actividad financiera transfronteriza. Por eso, FinCEN pidió a las instituciones financieras reforzar los mecanismos de prevención en ese tipo de operaciones.

Al respecto, el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, mencionó que “las empresas de servicios financieros deben estar atentas a la identificación de actividades financieras sospechosas que involucren a inmigrantes indocumentados que representen amenazas significativas para la seguridad nacional y pública”.

