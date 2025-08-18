Peso inicia la semana con pérdidas frente al dólar

La divisa mexicana abre en 18.83 pesos por dólar, lo que representa una caída de 0.39%, es decir, 7 centavos más cara frente a la jornada previa, de acuerdo con Bloomberg.

En la sesión overnight el tipo de cambio mostró volatilidad alcista. Hoy, el peso cede terreno tras el avance en las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos del viernes pasado, mientras los operadores esperan datos económicos de México, informó Grupo Financiero Monex.

Mercados internacionales

El índice dólar sube 0.21% , mientras el euro baja 0.22% y la libra pierde 0.07% frente al billete verde.

El bitcoin retrocede 2.41% , perdiendo atractivo entre inversionistas.

En bolsas, los futuros de Wall Street apuntan a una apertura negativa: el Nasdaq cae 0.15%. En Europa, el Euro Stoxx 600 retrocede 0.18%, mientras que en Asia el Nikkei ganó 0.77% y el Hang Seng perdió 0.37%.

Expectativas

Los inversionistas se enfocan en el simposio de Jackson Hole, donde Jerome Powell dará señales sobre posibles recortes de tasas en septiembre, en un entorno de inflación moderada y consumo resiliente.

En el plano corporativo, destacan los reportes trimestrales de Walmart, Target y Home Depot, claves para medir la fortaleza del consumidor estadounidense. En general, las empresas del S&P 500 han superado expectativas, mostrando márgenes más resistentes a los aranceles.

Energía y metales

El petróleo WTI, referencia para la mezcla mexicana, sube 0.14%, con atención puesta en la reunión entre Trump y Zelenskiy tras la cumbre de Alaska.

En metales, el sesgo es mixto:

Cobre -0.9%

Oro +0.3%

