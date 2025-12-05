Peso marca nuevo mínimo del año

En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad bajista. Hoy, el peso alcanza un nuevo mínimo interanual en 18.17 unidades, gracias a un entorno de mayor apetito por riesgo, que ha impulsado a la mayoría de las divisas de economías emergentes, dadas las expectativas de los inversores para la política monetaria de la Reserva Federal (Fed), comentaron especialistas de Monex.

Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 18.12 y 18.28 pesos al mayoreo en el mercado cambiario, respectivamente, estimaron los analistas.

La divisa mexicana en los mercados internacionales abre alrededor de los 18.19 pesos por dólar, lo que significa una apreciación de 0.24% o 4 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una depreciación de 0.02%. El euro sube 0.01% frente al billete verde, mientas la libra gana 0.11%.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El bitcoin, la divisa con mayores activos en el mercado de las criptomonedas retrocede 1.5%, perdiendo el apetito de los inversionistas.

Mercados, a la expectativa de posibles recortes de tasas en EU y atentos a la reunión Trump-Sheinbaum-Carney

Al cierre de la semana, los mercados accionarios globales prolongan su avance, respaldados por expectativas de recortes a las tasas de interés y la confianza en la solidez económica de Estados Unidos.

Los inversionistas aguardan la publicación del índice PCE clave para confirmar la trayectoria de la inflación y reforzar las apuestas de nuevos recortes en 2026, en un contexto que favorece el rally de fin de año.

En Norteamérica, la atención se centra en la primera reunión entre Donald Trump, Claudia Sheinbaum y Mark Carney durante el sorteo del Mundial 2026, en medio de señales de que Estados Unidos podría buscar ajustes bilaterales al T-MEC. En el ámbito corporativo, Netflix destaca por su interés en adquirir activos de Warner Bros. Discovery.

En Wall Street, El S&P 500 se aproxima a un nuevo máximo histórico, marcando su primera racha positiva de dos semanas desde octubre. De forma paralela, el sector tecnológico muestra ganancias previas al inicio de operaciones.

En Europa las bolsas presentan movimientos positivos, en dónde el Euro Stoxx 600 opera con un avance de 0.39%, mientras que en Asia los mercados cerraron mixtos, el Nikkei perdió 1.05% y el Han Seng ganó 0.58%.

El precio del petróleo estadounidense WTI, de referencia para la mezcla mexicana, retrocede 0.2%, en un entorno marcado por las negociaciones de un alto al fuego en Ucrania y señales de un creciente superávit. Los metales avanzan de forma generalizada.