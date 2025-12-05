La independencia energética no llega

Ciudad de México.- El consumo de combustibles automotrices en México aún depende en 37% de las importaciones, pese a que la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, opera al nivel del Sistema Nacional de Refinación, de acuerdo con cifras de Pemex.

Las estadísticas más recientes de la petrolera mexicana muestran que en octubre se importaron 349 barriles diarios de gasolinas y diésel, mientras que el consumo total en el mismo mes se ubicó en 952 mil barriles al día.

Si bien las importaciones se han reducido, especialistas señalan que se van a mantener incluso si la refinería Olmeca opera a 100% de su capacidad, lo que todavía no pasa, de acuerdo con el mismo director de Pemex.

“Actualmente, la refinería procesa 240 mil barriles”, dijo el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla a finales de octubre en una comparecencia en la Cámara de Diputados. “Equivale a una capacidad de 65%”.

Las cifras oficiales de Pemex indican que Dos Bocas procesó 191 mil barriles diarios de crudo en octubre, pero el 26 de ese mismo mes, Rodríguez Padilla aseguraba que estaba transformando 240 mil toneles. Además, el 7 de noviembre, la secretaria de Energía, Luz Elena González, afirmó que ya eran 270 mil barriles.

Para Miriam Grunstein, académica del Centro México de Rice University, las discrepancias en las cifras de producción de la refinería Dos Bocas entre el director general de Pemex y la Secretaría de Energía es señal de que hay irregularidades.

“Un tren de refinación no puede variar por 80 mil barriles de un día a otro y, por otro lado, si así fuera, no se ve dónde está la infraestructura logística para transportar todo el combustible”, destacó la académica.