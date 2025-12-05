L. Brossier encabezará a Citi en México

Ciudad de México.- El grupo financiero estadounidense Citi nombró como nuevo director general en México a Luis Brossier, quien en los últimos tres años fue el responsable de Banca Corporativa de la institución, informó este jueves la compañía en un comunicado.

Brossier, quien posee una licenciatura en Ingeniería Industrial por la Universidad Iberoamericana y una maestría en Administración de Empresas por la Columbia Business School, reportará a Julio Figueroa, director de América Latina.

El nuevo director general en México se encargará de la ejecución de la estrategia de Citi en el país, con el objetivo de maximizar las oportunidades de negocio con clientes mexicanos, en todos los productos y subproductos, tanto a nivel local como internacional.

Además, se enfocará en fortalecer la posición de Citi como el principal socio bancario para sus clientes, fomentar relaciones exitosas en todos los niveles de la organización y proteger la reputación de Citi en el país, de acuerdo a la información del grupo.

Brossier, que cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector, comenzó su carrera en Citi en el 2002, “adquiriendo valiosa experiencia en banca corporativa, mercados de deuda y capital, y fusiones y adquisiciones, con asignaciones tanto en la ciudad de México como en Nueva York”.