logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡HERMOSA! DALEL CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS

Fotogalería

¡HERMOSA! DALEL CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

L. Brossier encabezará a Citi en México

Por EFE

Diciembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
L. Brossier encabezará a Citi en México

Ciudad de México.- El grupo financiero estadounidense Citi nombró como nuevo director general en México a Luis Brossier, quien en los últimos tres años fue el responsable de Banca Corporativa de la institución, informó este jueves la compañía en un comunicado.

Brossier, quien posee una licenciatura en Ingeniería Industrial por la Universidad Iberoamericana y una maestría en Administración de Empresas por la Columbia Business School, reportará a Julio Figueroa, director de América Latina.

El nuevo director general en México se encargará de la ejecución de la estrategia de Citi en el país, con el objetivo de maximizar las oportunidades de negocio con clientes mexicanos, en todos los productos y subproductos, tanto a nivel local como internacional.

Además, se enfocará en fortalecer la posición de Citi como el principal socio bancario para sus clientes, fomentar relaciones exitosas en todos los niveles de la organización y proteger la reputación de Citi en el país, de acuerdo a la información del grupo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Brossier, que cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector, comenzó su carrera en Citi en el 2002, “adquiriendo valiosa experiencia en banca corporativa, mercados de deuda y capital, y fusiones y adquisiciones, con asignaciones tanto en la ciudad de México como en Nueva York”.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

La independencia energética no llega
La independencia energética no llega

La independencia energética no llega

SLP

El Universal

Pese a la refinería de Dos Bocas, no se eliminaron las importaciones de combustibles

L. Brossier encabezará a Citi en México
L. Brossier encabezará a Citi en México

L. Brossier encabezará a Citi en México

SLP

EFE

Cambios fiscales permiten a aseguradoras definir precios de pólizas
Cambios fiscales permiten a aseguradoras definir precios de pólizas

Cambios fiscales permiten a aseguradoras definir precios de pólizas

SLP

El Universal

La reforma fiscal da poder a aseguradoras para fijar precios de seguros en 2026

Qué se puede comprar de la canasta básica con el nuevo mínimo
Qué se puede comprar de la canasta básica con el nuevo mínimo

Qué se puede comprar de la canasta básica con el nuevo mínimo

SLP

El Universal

Análisis del impacto del salario mínimo en la adquisición de alimentos esenciales.