Peso mexicano resiste y el dólar retrocede

La mañana de este miércoles 14 de enero, el peso mexicano se mantiene fuerte frente al dólar estadounidense, de acuerdo con información de Bloomberg.

La moneda estadounidense continua su tendencia a la baja, aunque obtuvo una apreciación del 0.04% respecto al cierre del día de ayer.

El tipo de cambio se cotiza en 17.90 pesos por dólar este día. El Índice Dólar, indicador ponderado que mide el valor de la divisa frente a una canasta de monedas, retrocede 0,08%.

"Hoy, el peso permanece en terreno positivo, impulsado por la corrección del dólar tras el avance de la sesión previa", escribieron analistas de Monex, en una nota de apertura, donde señalan una intensificación de cautela en los mercados.

El precio del dólar se cotiza así en diferentes bancos en México:

BBVA México: 18.09 por dólar

Banorte: 18.20 por dólar

Banamex: 18.27 por dólar

Banco Azteca: 18.55 por dólar

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF) para este día, el Banco de México (Baxico) estableció un tipo de cambio de 17.8540.