Peso mexicano se aprecia en primer día hábil de 2026

Por El Universal

Enero 02, 2026 10:26 a.m.
A
El peso mexicano abre este viernes 2 de enero con una tendencia de fortalecimiento frente al dólar estadounidense.
Siete de las 16 mayores divisas reportan avances frente al dólar, el peso mexicano se ubica en el tercer puesto este viernes.
Hoy, el tipo de cambio cotiza en 17.93 por dólar, lo que significa una apreciación diaria de 0.33%, de acuerdo con datos de Bloomberg.
La moneda estadounidense registra una mejora de 0.13% del Índice Dólar (DXY), un indicador que mide el valor del billete verde ante múltiples divisas.

Tipo de cambio este 2 de enero
De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF) el tipo de cambio para este viernes se estableció en 18.00 pesos. Así cotiza el dólar a la venta en los principales bancos del país:
· BBVA México: 18.22 pesos por dólar
· Banorte: 18.30 pesos por dólar
· Banamex: 18.40 pesos por dólar
· Banco Azteca: 18.45 pesos por dólar

