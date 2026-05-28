Piden eliminar aranceles de los EU

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Ciudad de México.- La industria automotriz mexicana pidió este miércoles que la revisión del T-MEC sirva para eliminar los aranceles de la sección 232 de Estados Unidos, al advertir que el sector enfrenta una "doble carga" porque ya cumple una regla de origen del 75 % y además paga una tarifa del 25 %.

José Rogelio Garza, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), señaló que el arranque formal de las conversaciones entre México y Estados Unidos es positivo, aunque por ahora las reuniones se mantienen en un plano general sobre cómo fortalecer Norteamérica, reducir la dependencia de Asia e impulsar las cadenas productivas regionales.

"Lo que nos duele es las tarifas que tenemos, la 232 que nos pone un 25 %", afirmó Garza, al explicar que la industria no busca modificar la regla de origen automotriz, sino quitar el gravamen que afecta su competitividad.

El representante del sector sostuvo que la regla vigente ya es estricta para las empresas porque obliga a que el 75 % del contenido sea regional, lo que implica mayores costos frente a otros esquemas de proveeduría.

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El directivo explicó que, mientras Europa, Canadá y Corea pagan una tarifa del 15 % en el sector automotriz, México enfrenta una del 25 %, pese a formar parte del T-MEC y cumplir con reglas de origen más exigentes.