Política contra remesas golpea consumo popular
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CIUDAD DE MÉXICO.- Los cambios que anunció Estados Unidos (EU) para controlar el envío de remesas reducirá el consumo popular y afectará a tienditas y comercios de menor tamaño, dijo la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).
En un comunicado, el presidente de la Alianza, Cuauhtémoc Rivera, explicó que las nuevas medidas promovidas por el gobierno estadounidense para el envío de remesas hacia México "representa un golpe directo a millones de familias que dependen de esos recursos para sostener su consumo esencial: alimentación, salud y educación".
Ello porque se prevé que con las restricciones estadounidenses se podrían reducir las remesas en hasta 20% en el flujo formal de envíos hacia México, de acuerdo con los expertos.
Agregó que la medida entrará en vigor entre septiembre y octubre de este año provocará que se "reduzca aún más el consumo popular, golpeando la ya frágil operación comercial del canal tradicional y poniendo en riesgo la permanencia de miles de pequeños negocios".
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La Alianza añadió que "esta política contra las remesas no sólo afecta a México y a las familias migrantes, también amenaza la estabilidad económica.
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