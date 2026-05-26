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Carlos Slim: EE.UU necesita fuerza productiva de México pese a tensiones

El empresario mexicano destacó la dependencia económica de EE.UU hacia México y la importancia de su fuerza laboral.

Por El Universal

Mayo 26, 2026 06:39 p.m.
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Carlos Slim: EE.UU necesita fuerza productiva de México pese a tensiones
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      Ciudad de México, 26 may (EFE).- El magnate mexicano Carlos Slim Helú afirmó este martes que Estados Unidos tiene una "gran necesidad" de México y de su fuerza productiva en términos económicos, a pesar del comportamiento "rudo" que a su juicio tiene la Casa Blanca hacia los trabajadores mexicanos y la retórica de su presidente, Donald Trump.

      Carlos Slim critica política proteccionista de Trump

      "(EE.UU) tiene gran necesidad de México, tiene gran necesidad de México porque en Estados Unidos (...) se fue mucho trabajo a China y a Taiwán", declaró el presidente honorario del Grupo Carso en una rueda de prensa desde Ciudad de México.

      Slim denunció que la actual Administración se caracteriza por un comportamiento "rudo" con los millones de trabajadores mexicanos que residen en el país, a pesar de que, insistió, los "necesita" por sus circunstancias económicas actuales.

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      "Lo que tiene Estados Unidos es una industria muy limitada, débil, porque ya no es competitiva, por ejemplo en la industria automotriz", indicó.

      En su opinión, esa fue una de las razones detrás de la política proteccionista del presidente Trump, que aumentó los aranceles contra la economía mexicana en sectores como el acero.

      Precisamente, el empresario apuntó que en esa industria los costos de Estados Unidos son "muy altos", razón de la política de Trump para proteger dicho sector productivo y la imposición de aranceles a México o Canadá.

      Del mandatario estadounidense también citó los problemas que tiene el país con la inflación o las tasas de interés, así como su "pelea" con el expresidente de la Reversa Federal (Fed) Jerome Powell.

      Condiciones potenciales para el crecimiento económico en México

      En el ámbito doméstico, el empresario valoró las "condiciones potenciales" que percibe en México para volver a un crecimiento económico mayor, en un contexto en el que reconoció los "esfuerzos" de la presidenta, Claudia Sheinbaum, para "cuidar" la inflación.

      Slim apuntó que, en un futuro, el crecimiento podría ser mayor que el 1,5 % en México y destacó su "capacidad de trabajo" por la "gran cantidad de mujeres capacitadas" que tiene el país.

      "Tenemos un enorme potencial de trabajadores que son excelentes y cuando van a trabajar a Estados Unidos vemos cómo progresan, cómo las grandes industrias americanas que están en México los reclaman porque son trabajadores de mucha eficacia", añadió.

      Asimismo, valoró de forma positiva la gestión del Gobierno federal para impulsar la inversión al tiempo que lucha contra la inflación (4,11 % en la primera quincena de mayo), al recordar los esfuerzos gubernamentales para imponer un "freno" al aumento del precio de la gasolina en medio de la crisis petrolera provocada por la guerra en Irán.

      Con esta situación, Slim dijo que es "irracional" la reciente bajada en la calificación crediticia por parte de la agencia Moody´s Ratings, por lo que expresó que "no le importa" pese a reconocer que puede tener efectos en la economía.

      No obstante, el magnate alertó que el país enfrenta algunos problemas como los niveles de pobreza o la situación de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y su cifra de barriles de crudo diario "sumamente baja".

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