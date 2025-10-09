Precio del dólar; así abre el billete verde este jueves

El tipo de cambio mostró volatilidad bajista en la sesión overnight y ahora el peso avanza después de evaluar el reporte de inflación local.

Lo anterior, mientras que el debilitamiento de algunas divisas de economías desarrolladas apoya el atractivo de las monedas de ciertas economías emergentes, explicaron analistas de Monex.

La divisa mexicana en los mercados internacionales abre alrededor de 18.32 pesos por dólar, lo que significa una apreciación de 0.11% o 2 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una apreciación de 0.12%. El euro baja 0.15% frente al billete verde, mientas la libra pierde 0.17%.

El bitcoin, la divisa con mayores activos en el mercado de las criptomonedas avanza 0.7%, recuperando el interés de los inversionistas.

Mercados accionarios registran movimientos mixtos

Los mercados accionarios muestran movimientos mixtos mientras los inversionistas esperan la temporada de resultados para confirmar el auge de la inteligencia artificial.

Nvidia avanza tras la aprobación de exportaciones de chips por miles de millones de dólares a Emiratos Árabes Unidos. El optimismo se pondrá a prueba con los reportes financieros, especialmente del sector bancario la próxima semana, comentaron los especialistas.

En el plano geopolítico, Israel y Hamas acordaron la primera fase de un plan de paz, con un alto al fuego en Gaza.

En política monetaria, el dólar pierde terreno y los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantienen planos tras comentarios del presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, sobre posibles recortes de tasas.

En Europa, el índice CAC 40 de Francia sube por tercer día consecutivo tras el anuncio de que el presidente Emmanuel Macron nombrará un nuevo primer ministro el viernes, evitando elecciones anticipadas.

En el ámbito corporativo, Delta Air Lines supera expectativas y eleva su guía financiera, mientras que PepsiCo registra ganancias tras reportar ingresos mejores a lo esperado.

En Wall Street, los futuros de los principales indicadores accionarios apuntan a una apertura mixta, destacando el alza de 0.03% del S&P 500. En México, se espera que el Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV muestre un ligero sesgo al alza y opere por arriba de los 61 mil puntos.

En Europa las bolsas presentan movimientos divergentes, en dónde el Euro Stoxx 600 opera con un retroceso de 0.13%, mientras que en Asia los mercados cerraron mixtos, el Nikkei ganó 1.77% y el Han Seng perdió 0.29%.

El precio del petróleo estadounidense WTI, de referencia para la mezcla mexicana, retrocede 0.1%, con la atención puesta en el enfriamiento de las tensiones en Medio Oriente y mayores inventarios en Estados Unidos. En metales, los industriales ganan, con el cobre arriba 2.1%, y el oro opera sin cambios.