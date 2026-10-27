Reclaman 6 mil mdd a México

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Ciudad de México.- El gobierno mexicano acumula alrededor de 26 controversias comerciales que iniciaron inversionistas extranjeros contra el Estado mexicano, por los cuales se reclama un monto de más de 6 mil millones de dólares, de acuerdo con las fichas de los casos que concentran organismos internacionales encargados de resolverlas.

Hasta el 18 de septiembre pasado, había 19 arbitrajes aún sin laudo y siete más que eran impugnables o que fueron impugnados y esperan resolución. Del total, hay ocho que están por resolverse de aquí a marzo de 2027.

Además, el gobierno mexicano recibió 10 avisos de intención o notificaciones de empresas extranjeras con interés de iniciar un arbitraje o controversia comercial contra México por considerar que violaron los acuerdos de algún pacto comercial, sobre todo ligados con Estados Unidos y Canadá.

Lo anterior, de acuerdo con el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial, con registro de la ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), de los expedientes de la Suprema Corte de EU y de Canadá, así como de los informes que se presentan a la Securities and Exchange Commission.

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De los últimos 29 casos resueltos por las cortes calificadas para emitir un fallo, México ganó 15, perdió 13 y llegó a un arreglo con una empresa, en una ocasión.

Las condenas y el arreglo de 14 casos sumaron 468.3 millones de dólares frente a los 6 mil 769 millones de dólares que se reclamaron, es decir, los jueces o panelistas que emitieron el fallo solamente admitieron alrededor de 7% del reclamo millonario.

Los Reportes Mundiales de Inversión de la Organización de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo refieren que México es el país que más conflictos tiene con inversionistas junto con Rumania, Eslovenia y Venezuela.

México encabezó en 2023 la lista con 10 casos; en 2024 se mantuvo en el primer lugar con cuatro, y en 2025 tuvo cinco casos.

"En 2025 se iniciaron controversias comerciales contra (gobiernos de) 37 países. México y Ucrania fueron los demandados que se mencionaron con más frecuencia, con cinco casos nuevos cada uno", expuso la UNCTAD.