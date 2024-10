Reducción histórica de municipios con baja inclusión financiera en México

l cierre de 2023, se redujo en 17% el número de municipios en México con menor inclusión financiera, siendo el mejor avance desde 2018, informó Citibanamex.

De acuerdo con la séptima edición del Índice Citibanamex de Inclusión Financiera, la Ciudad de México, Baja California Sur, Nuevo León y Quintana Roo se mantuvieron como los estados con los mejores indicadores en acceso para su población, mientras que Guerrero, Zacatecas, Oaxaca y Chiapas siguen como las entidades más rezagadas del país.

Según el documento, el número de municipios con baja inclusión financiera pasó de mil 142 en 2022 a 941 el año pasado y representan 38.4% del total de localidades del país, donde habita 6.6% de la población y se genera 2.8% del PIB nacional.

También, destaca rezagos importantes respecto al promedio nacional. Las mayores diferencias en comparación con la métrica nacional se localizan en cuentas de ahorro, transacciones en terminales punto de venta y sucursales de la banca comercial", destacó el texto.

El Índice Citibanamex de Inclusión Financiera resalta que en los seis años recientes ha habido avances y grandes retos en cuanto acceso y uso de productos y servicios financieros en el país, donde indicadores como cajeros automáticos, contratos para uso de banca móvil, terminales punto de venta, corresponsales bancarios, entre otros, presentan crecimiento entre 2017 y 2023.

Además, resaltó que solamente el número de sucursales de la banca comercial en el país registra una disminución de 7.3% en el lapso referido.

"En el mundo la tendencia de cerrar sucursales es cada vez más generalizada y México no es la excepción", precisó.

Educación financiera permite enfrentar mejor las crisis económicas: Citibanamex

La educación financiera ha sido clave para que los mexicanos enfrenten con mayor solidez las crisis económicas recientes, afirmó Manuel Romo, director general de Citibanamex, durante la celebración de los 20 años del programa de educación financiera del grupo financiero.

Romo destacó que en crisis pasadas, como las de 1995 y 2001, la población mexicana enfrentó altos niveles de endeudamiento y la cartera vencida alcanzó el 18%. Sin embargo, durante las crisis más recientes de 2009 y 2020, la situación fue más manejable gracias a los avances en educación financiera.

A pesar de que el PIB cayó a niveles mínimos en 2020, la deuda se mantuvo estable y la morosidad no aumentó, permitiendo que el sistema financiero operara normalmente, explicó el directivo. Además, señaló que durante ese periodo crítico el ahorro aumentó entre los mexicanos.

"Hace dos décadas, la educación financiera no era relevante en México. No lo fue hasta 2004 cuando el programa de Educación Financiera de Citibanamex fue creado. Desde entonces, hemos trabajado para impulsar la inclusión financiera en la población para que pueda acceder a los beneficios que ofrecen los productos y servicios financieros, y con ello, contribuir al crecimiento económico y social del país", dijo el director de Educación Financiera Citibanamex, Juan Luis Ordaz.

Por su parte, Alfredo Navarrete, titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda, subrayó que la educación financiera es una prioridad para el gobierno, especialmente para apoyar a sectores vulnerables. Anunció que se trabaja en el desarrollo de una plataforma de aprendizaje en línea para estudiantes de educación básica y herramientas enfocadas en reducir brechas de género mediante el acceso al crédito para mujeres.

Navarrete también hizo un llamado al sector privado a continuar colaborando con estas iniciativas, aportando recursos y estrategias que amplifiquen el impacto de los programas públicos.