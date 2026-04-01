Remesas siguen a la baja: Banxico
El número de operaciones y el monto promedio de remesas también disminuyeron en febrero
Por segundo mes consecutivo las remesas que mandan los mexicanos desde el exterior, principalmente de Estados Unidos, cayeron por debajo de los 5 mil millones de dólares (mdd), afectadas por la política en contra de los inmigrantes y el impuesto a los envíos de dinero.
Banxico reporta caída en remesas México 2026
El Banco de México (Banxico) informó que en febrero se captaron por ese concepto 4 mil 468 millones de dólares, una baja mensual de 2.7% respecto a los 4 mil 594 millones de dólares de enero del 2026.
Sin embargo, si se compara con igual mes de 2025 cuando se recibieron 4 mil 459 millones de dólares, implicó un aumento anual de 0.4%.
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Impacto en las operaciones y montos promedio
Así, en el primer bimestre sumaron 9 mil 062 millones de dólares en remesas, lo que significó una disminución de 0.54% comparado con mismo periodo de 2025 cuando fueron 9 mil 111 millones de dólares.
El reporte de Banxico muestra que se redujeron los envíos de dinero de los paisanos a sus familiares en México al pasar de 11.4 millones de enero a 11.3 millones de operaciones realizadas en febrero pasado.
Incluso, las remesas promedio también cayeron por debajo de los 400 dólares en febrero, con un monto de 395 dólares frente a los 401 de enero y 406 de diciembre.
En efectivo y en especie fue más notorio el desplome en febrero con 436 dólares en promedio contra los 579 que se registraron un mes previo, es decir en enero de este año.
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