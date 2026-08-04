Remesas suman al mes de junio 5,472 mdd

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CIUDAD DE MÉXICO.- En junio pasado, las remesas continuaron por arriba de los 5 mil millones de dólares, con lo cual mantuvieron un comportamiento positivo.

Banco de México (Banxico) informó que en el sexto mes del 2026 los envíos de dinero desde el exterior, sobre todo de Estados Unidos, sumaron 5 mil 472 millones de dólares, lo que implicó una expansión anual de 4.2% comparado con los 5 mil 201 millones de dólares de junio de 2025, cuando cayeron 16.2% a tasa anual.

Respecto a mayo de este 2026, cuando ingresaron 5 mil 611 millones de dólares, reportaron una baja de 2.4%, pues se da tras un mes con un importante monto como efecto estacional al celebrarse el Día de la Madre en nuestro país.

En el primer semestre de 2026, los llamados "migra dólares" acumularon un monto de 30 mil 759 millones de dólares, cifra superior a los 29 mil 842 millones de dólares reportados en igual periodo del año pasado y que significó un aumento anual de 3.1%.

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Los envíos disminuyeron de 13.9 millones registrados por Banxico en mayo a 12.9 millones de operaciones

en junio.