Repuntó economía 0.2% en junio

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CIUDAD DE MÉXICO.- La economía mexicana ganó fuerza con el arranque del Mundial de Futbol, de acuerdo con el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La segunda mayor economía de América Latina repuntó 0.2% en junio con relación a mayo pasado, cuando se contrajo 0.3% al descontar estacionalidad e inflación.

El instituto, que preside Graciela Márquez Colín, detalló que las actividades relacionadas con los servicios se expandieron 0.2%, las cuales contribuyen con dos terceras partes de la economía nacional y se asocian al consumo.

Mientras tanto, la industria, que aporta el otro tercio del Producto Interno Bruto (PIB) y está más ligada al comercio exterior, se elevó también 0.2%.

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En comparación con junio de 2025, el IOAE señala que la economía avanzó 1.7%, su mejor desempeño desde diciembre pasado.

Después de expandirse 0.5% en 2025, el gobierno espera que el PIB se acelere 2.3% durante 2026, según los Precriterios Generales de Política Económica 2027 que la Secretaría de Hacienda presentó en abril.

En cambio, el consenso privado espera un crecimiento de 1.1%, revela la encuesta que Citi aplicó a 35 bancos, bolsas y grupos de análisis, cuyos resultados se publicaron ayer.

BNP Paribas y Grupo Bursátil Mexicano aparecen como las instituciones más optimistas, al proyectar un alza de 1.5% para este año, mientras que, en el extremo pesimista, está Signum Research, que anticipa un avance de 0.5%.

A inicios de mes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) bajó de 1.6% a 1.2% su previsión de crecimiento del PIB de México para 2026 y alertó de la incertidumbre por la fragmentación comercial.

El FMI también señaló que el conflicto en Medio Oriente extenderá la volatilidad de precios de materias primas, amenazará más las cadenas de suministro, elevará precios y afectará negativamente las condiciones financieras.