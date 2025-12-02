Peso opera estable ante expectativa por datos laborales en EU

En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad alcista. Hoy, el peso mexicano es presionado ligeramente por el avance de la divisa norteamericana.

El billete verde es impulsado por la debilidad de sus principales contrapartes, mientras los inversores centran su atención en los datos del mercado laboral estadounidense.

La divisa mexicana en los mercados internacionales abre alrededor de 18.30 pesos por dólar, lo que significa una muy ligera apreciación respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una apreciación de 0.03%. El euro sube 0.05% frente al billete verde, mientas la libra pierde 0.07%.

El bitcoin, la divisa con mayores activos en el mercado de las criptomonedas, avanza 2.1%, recuperando el apetito de los inversionistas.

-----Así amanecen los mercados accionarios este martes

Los mercados accionarios a nivel mundial muestran un comportamiento positivo, recuperando las pérdidas registradas en la sesión anterior.

Los inversionistas permanecen atentos a la publicación de las cifras de vacantes laborales JOLTS en Estados Unidos, así como a los datos de inflación en la Eurozona, indicadores clave para evaluar la fortaleza económica y las expectativas de política monetaria.

Además, la atención se centra en las señales que pueda ofrecer la Reserva Federal respecto a las tasas de interés en su reunión programada para la próxima semana.

En el ámbito corporativo, destaca que Warner Bros ha recibido una segunda ronda de ofertas, entre ellas una propuesta mayoritariamente en efectivo por parte de Netflix.

En Wall Street, los futuros de los principales indicadores accionarios apuntan a una apertura positiva, destacando el alza de 0.35% del Nasdaq.

En Europa las bolsas presentan movimientos positivos, en dónde el Euro Stoxx 600 opera con un avance de 0.23%, mientras que en Asia los mercados cerraron estables, el Nikkei sin cambios y el Han Seng ganó 0.24%.

El precio del petróleo estadounidense WTI, de referencia para la mezcla mexicana, retrocede 0.2%, mientras los inversionistas esperan los próximos pasos de Trump en Venezuela y evalúan las consecuencias de los daños a una terminal de exportación de crudo en el Mar Negro. Balance mayormente negativo en metales, con el oro cayendo 0.7%.