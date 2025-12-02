Remesas registran aumento en octubre

Ciudad de México.- Pese al ambiente hostil en contra de los migrantes mexicanos, sobre todo en Chicago, Illinois, las remesas que envían los paisanos que viven en el exterior, principalmente desde Estados Unidos, repuntaron en octubre respecto al mes previo.

Datos del Banco de México (Banxico) mostraron que durante el décimo mes del año los envíos de dinero que mandan a sus familiares en sus lugares de origen sumaron 5 mil 635 mdd.

El monto mensual significó un aumento de 0.96% respecto a septiembre, mencionó Banco Base en un análisis que pone de manifiesto que estas transferencias siguen afectadas por el temor a las deportaciones de la población sin papeles, pues en octubre aumentó 67.6% el número de personas bajo arresto por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EU (ICE).

Además, las remesas se mantuvieron arriba del techo de 5 mil millones de dólares y superaron el monto de los dos meses previos (agosto y septiembre), cuando alcanzaron 5 mil 587 y 5 mil 216 mdd, respectivamente.

Sin embargo, el dato significó una disminución de 1.7% si se compara con el mismo mes de 2024, cuando México captó 5 mil 723 millones de dólares. Con ello, acumularon siete meses consecutivos a la baja, racha iniciada en abril pasado, destacó BBVA México en un reporte.

De abril a octubre de este año las remesas sumaron 37 mil 91 millones de dólares, cifra 2.7% inferior o 2 mil 917 millones menos que los 40 mil 8 millones de dólares reportados en igual periodo de 2024.

No obstante, la caída no fue tan pronunciada respecto al desplome de 5.2% que registraron en junio pasado, en el momento más álgido de las redadas en Los Ángeles, California, mismas que ahora están más presentes en Chicago.

Ello se debió a que los paisanos aumentaron el número de envíos, al pasar de 13.1 millones de septiembre a 13.9 millones de operaciones. También mejoraron el promedio de envío a 403 dólares, contra 396 dólares un mes antes.

De manera acumulada en el presente año, los migradólares ascendieron a un total de 51 mil 344 millones de dólares, una baja de 5.1% respecto a los 54 mil 90 millones de dólares de enero a octubre del año 2024.