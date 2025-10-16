logo pulso
Retrocede producción y empleo manufacturero en agosto

Por El Universal

Octubre 16, 2025 09:40 a.m.
A
Retrocede producción y empleo manufacturero en agosto

En agosto de 2025 el volumen físico de la producción de la industria manufacturera presentó una caída mensual de 0.3%, ligando dos meses a la baja, revelan los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por su parte, el empleo en el sector registró un retroceso mensual de 0.5% en agosto, sumando siete meses consecutivos a la baja.

Por tipo de contratación, el personal no dependiente (que se contrata y proporciona por otra razón social y por honorarios o comisiones sin sueldo o salario fijo) cayó 1,2% en el octavo mes del año.

Mientras que el personal dependiente de la razón social registró una disminución de 0,5%. El número de las y los obreros y técnicos en producción bajó 0.7%, mientras que el de las y los empleados administrativos, contables y de dirección retrocedió 0.3%.

En 16 de las 21 actividades que comprende el sector reportaron un recorte de sus plataformas laborales durante agosto pasado, entre las que destacan: la fabricación de maquinaria y equipos con una caída mensual de 2.1%; industrias metálicas básicas, -1,7%; y la industria de la madera, -1,3%.

- Jornada y salarios en la industria manufacturera

Por otra parte, el Inegi informó que las horas que trabajó el personal ocupado total en las industrias manufactureras disminuyeron 0.6% en el octavo mes del año respecto al periodo inmediato anterior.

Según la categoría de los ocupados, las horas que trabajó el personal no dependiente de la razón social cayeron 0.8%, mientras que las del personal dependiente retrocedieron 0.4%.

En el caso del personal dependiente, las horas trabajadas por los empleados administrativos, contables y de dirección bajaron 0.6%, mientras que las de los obreros y técnicos en producción disminuyeron 0.3%.

Asimismo, en el mes de referencia, las remuneraciones medias reales pagadas en el sector manufacturero subieron al 0,5% a tasa mensual. De manera desagregada, las pagadas al personal dependientes de la razón social aumentaron 0.7%.

Los salarios pagados a los obreros y técnicos en producción se registraron un alza de 0.8%, mientras que los sueldos pagados a los empleados administrativos, contables y de dirección, no se registraron variación.

Por su parte, las remuneraciones medias reales pagadas al personal no dependiente retrocedieron el 0,5% en agosto pasado.

