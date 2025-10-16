Bancos en México aflojan la marcha

Ciudad de México.- Los gigantes financieros en Estados Unidos cerraron el tercer trimestre de 2025 con fuertes ganancias, beneficiados por el ajuste a tasas de interés y un mejor panorama para la economía, sorteando la incertidumbre de la política arancelaria de Donald Trump.

En contraste, en México el sector bancario sigue reflejando la debilidad en el consumo interno, lo que ha debilitado las ganancias.

El buen desempeño de los gigantes bancarios del país vecino se debe principalmente a la mejora en los márgenes de interés, el aumento de las comisiones y una sólida gestión del riesgo, explicó el experto en mercados financieros de Capitaria, Miguel Ángel Elizondo.

“Los bancos reportaron resultados positivos gracias a la subida de las tasas de interés en los trimestres previos, lo que benefició los márgenes de interés netos. Pero en octubre, la Reserva Federal de EU comenzó a reducir las tasas de interés, lo que también generó un optimismo sobre la perspectiva futura de la economía”, dijo.

Bank of America informó que obtuvo un beneficio neto de 22 mil 981 millones de dólares hasta septiembre, es decir, 12% más respecto a los nueve primeros meses de 2024, impulsado por la banca de inversión y mercados.

Asimismo, Morgan Stanley dio a conocer este miércoles que ganó 12 mil 464 millones de dólares, un avance interanual de 29%, impulsado por sus negocios de renta variable y gestión del patrimonio.

En días previos, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup y Goldman Sachs también dieron a conocer resultados arriba de lo estimado por analistas.

Entre enero y agosto el monto acumulado de utilidad alcanzó 203 mil 174 millones de pesos, un alza real de 0.10%, según cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

“Aunque la tasa de interés de referencia en México se ha mantenido en niveles elevados, 7.5% en octubre de 2025, lo que ha permitido a los bancos aumentar sus márgenes de interés, el impacto de una menor actividad económica sigue siendo un reto”, dijo Elizondo.