Consumo privado tuvo ligero avance

Por El Universal

Octubre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Ciudad de México.- El consumo privado en el mercado interno, uno de los principales motores de la economía mexicana, registró ligeros avances durante agosto y septiembre pasados, estimó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los resultados del Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP) que se publican como estadística experimental, permiten contar con estimaciones preliminares sobre la evolución del Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI), con base en cifras ajustadas por estacionalidad.

Para septiembre del presente año, el indicador oportuno estimó que el consumo privado en el mercado interno registró un ligero avance mensual de 0.1%, luego de un crecimiento de 0.2% previsto para agosto.

El comportamiento del consumo en agosto y septiembre pasados se dio en un contexto donde la inflación anual retomó su tendencia al alza.

Para el octavo mes de 2025, el IOCP previó un estancamiento del consumo privado en el mercado interno, mientras que para el noveno mes estima un incremento de 0.6%.

El indicador oportuno ofrece una primera estimación apenas dos semanas después de terminado el mes referencia y una segunda estimación, en general más precisa, seis semanas después del cierre del mes de referencia.

