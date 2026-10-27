Retrocede sector de maquiladoras

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Ciudad de México.- Las empresas adscritas al Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Immex) registraron una ligera contracción durante agosto de 2026.

El personal ocupado y las horas trabajadas disminuyeron 0.1% respecto a julio, de acuerdo con cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el reporte, la reducción del empleo estuvo impulsada principalmente por los establecimientos manufactureros, donde el personal ocupado retrocedió 0.1% mensual, mientras que en las empresas no manufactureras se observó un avance marginal de 0.1%.

Las horas trabajadas también reflejaron una menor intensidad de la actividad productiva. En conjunto descendieron 0.1% en comparación con el mes previo; dentro de este resultado, las unidades manufactureras reportaron una disminución de 0.1%, mientras que las no manufactureras registraron una caída más pronunciada de 0.7%.

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También disminuyeron las remuneraciones medias reales pagadas al personal contratado directamente por los establecimientos maquiladores en 0.2% mensual, mayormente en la manufactura.

A pesar del retroceso mensual, los indicadores mantienen un desempeño estable en comparación con un año antes. En agosto operaron 6 mil 465 establecimientos bajo el programa Immex y emplearon a 3.18 millones de personas.

Sin embargo, las horas trabajadas sumaron 609.6 millones, equivalente a una reducción anual de 0.7%, lo que confirma una moderación en el ritmo de actividad laboral del sector exportador. Este comportamiento de baja del empleo en el sector maquilador se observó a pesar de que México se mantuvo en este octavo mes del año como el principal socio comercial de Estados Unidos.

De acuerdo con un reporte de México, ¿cómo vamos? en agosto pasado, las exportaciones mexicanas crecieron 40.4% anual, impulsadas por las no petroleras, que aumentaron 41.7%.

Las manufacturas representaron 92.1% del valor total exportado durante este periodo, lo que refleja su importancia en la estructura del comercio exterior mexicano.