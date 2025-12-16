SAT descarta cárcel automática por facturas falsas

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aseguró que las reformas al Código Fiscal de la Federación aprobadas por el Congreso de la Unión no implican prisión preventiva automática ni congelamiento de cuentas bancarias para los contribuyentes, como se ha difundido en algunos medios.

En una tarjeta informativa emitida el 10 de diciembre de 2025, el organismo precisó que los cambios legales están enfocados exclusivamente en quienes emitan facturas falsas para evadir impuestos, y no en contribuyentes cumplidos ni bajo un esquema de aplicación generalizada.

El SAT aclaró que no basta una sospecha para solicitar prisión preventiva, ya que la autoridad fiscal debe acreditar mediante investigación que se trata de operaciones simuladas.

También señaló que durante los procedimientos se garantiza el derecho de audiencia y el debido proceso.

Además, indicó que las reformas no otorgan nuevas facultades para congelar cuentas bancarias y recordó que los contribuyentes pueden garantizar el interés fiscal a través de los mecanismos previstos en la ley.

