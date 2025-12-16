logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALEGRÍA DE NOCHE BUENA

Fotogalería

ALEGRÍA DE NOCHE BUENA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

SAT descarta cárcel automática por facturas falsas

La autoridad fiscal negó cárcel automática y congelamiento de cuentas por las reformas al CFF.

Por Redacción

Diciembre 16, 2025 12:50 p.m.
A
SAT descarta cárcel automática por facturas falsas

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aseguró que las reformas al Código Fiscal de la Federación aprobadas por el Congreso de la Unión no implican prisión preventiva automática ni congelamiento de cuentas bancarias para los contribuyentes, como se ha difundido en algunos medios.

LEA TAMBIÉN

SAT actualiza lista de factureros; incluye a 49 contribuyentes

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) actualizó la lista negra definitiva de los contribuyentes que señaló por el uso de facturas fiscales para respaldar operaciones inexistentes. Incluye a ...

En una tarjeta informativa emitida el 10 de diciembre de 2025, el organismo precisó que los cambios legales están enfocados exclusivamente en quienes emitan facturas falsas para evadir impuestos, y no en contribuyentes cumplidos ni bajo un esquema de aplicación generalizada.

El SAT aclaró que no basta una sospecha para solicitar prisión preventiva, ya que la autoridad fiscal debe acreditar mediante investigación que se trata de operaciones simuladas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


También señaló que durante los procedimientos se garantiza el derecho de audiencia y el debido proceso.

Además, indicó que las reformas no otorgan nuevas facultades para congelar cuentas bancarias y recordó que los contribuyentes pueden garantizar el interés fiscal a través de los mecanismos previstos en la ley.

Comunicado emitido por el SAT


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

SAT descarta cárcel automática por facturas falsas
SAT descarta cárcel automática por facturas falsas

SAT descarta cárcel automática por facturas falsas

SLP

Redacción

La autoridad fiscal negó cárcel automática y congelamiento de cuentas por las reformas al CFF.

Patrones serán multados por incumplir con aguinaldos, advierte Profedet
Patrones serán multados por incumplir con aguinaldos, advierte Profedet

Patrones serán multados por incumplir con aguinaldos, advierte Profedet

SLP

El Universal

Esta prestación debe pagarse antes del 20 de diciembre

Economía mexicana crecerá 1.3% en 2026: Cepal
Economía mexicana crecerá 1.3% en 2026: Cepal

Economía mexicana crecerá 1.3% en 2026: Cepal

SLP

El Universal

Estaría por debajo del promedio de América Latina

Peso mexicano sigue con una tendencia a la apreciación frente al dólar
Peso mexicano sigue con una tendencia a la apreciación frente al dólar

Peso mexicano sigue con una tendencia a la apreciación frente al dólar

SLP

El Universal