Se esfuma auge de los eléctricos

Ciudad de México.- Los autos eléctricos, segmento que se entendía como el futuro de la industria automotriz, experimentan un retroceso en el mercado mexicano, pues no a todos los consumidores les seduce la idea de tener un vehículo 100% eléctrico.

En 2025 disminuyeron 14% las ventas de automóviles eléctricos de batería, al comercializarse 20 mil 923 unidades, de acuerdo con estadísticas del Inegi.

La tendencia se extendió en el primer mes de este año, cuando se vendieron 8% menos autos eléctricos de batería, es decir, los que no son híbridos y no tienen un motor de gasolina como soporte, con una colocación de mil 253 unidades.

Recientemente, una encuesta de la consultora EY arrojó que, para los consumidores mexicanos, 60% prefiere comprar autos a gasolina este año. El mismo sondeo mostró que el interés por la adquisición de un auto eléctrico descendió a 23% para 2026, desde un nivel de 32% en 2024.

Los mexicanos mencionaron la falta de infraestructura de carga, precio y competencia entre marcas como los motivos principales por los cuales dudan de la compra de un auto eléctrico.

"El enfriamiento en la intención de compra en relación con 2024 no significa que va a disminuir la cantidad de vehículos eléctricos e híbridos en el país. La base sigue siendo pequeña y va en aumento el nivel de intensidad, pero ya no va a ser tan alto como se esperaba", dijo previamente Carlos Zegarra, socio líder de Manufactura Avanzada y Movilidad de EY Latinoamérica.

De acuerdo con EY, el panorama geopolítico también ha impactado las decisiones de compra, ya que 40% de los potenciales compradores de autos eléctricos está reconsiderando o retrasando su compra debido a que estas tensiones derivan en una reducción de la producción de las armadoras, cuellos de botella logísticos y aranceles.

Si se consideran las cifras de Electro Movilidad Asociación (EMA), que incluyen a las marcas Tesla y BYD, las cuales no reportan sus cifras a la AMIA ni al Inegi, se registró la venta de 43 mil 358 vehículos 100% eléctricos en 2025, es decir, 38.5% más que en 2024.

Sin embargo, se estima que 60% de los vehículos que vende BYD en el país son híbridos y únicamente 40% son eléctricos.

Además, las cifras de EMA consideran marcas como JAC, Changan y Volvo, que también reportan a AMIA y al Inegi, por lo que puede haber duplicidad de registros.