Se ralentizan las ganancias de Tesla

Nueva York.- Las ganancias anuales de Tesla cayeron a su nivel más bajo desde la pandemia hace cinco años, debido a que los boicots afectaron sus ventas y perdieron el título de mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo ante un rival chino.

La compañía dirigida por Elon Musk informó el miércoles que las ganancias netas del año pasado cayeron 46% a 3.800 millones de dólares. Fue el segundo año consecutivo con una fuerte caída en las ganancias. El descenso se produjo a pesar de la introducción de modelos más económicos y de la promesa de Musk de mantenerse enfocado en la empresa después de una incursión en la política de Estados Unidos.

Para el cuarto trimestre del año pasado, las ganancias netas de Tesla cayeron 61% a 840 millones de dólares, o 24 centavos por acción. Excluyendo cargos únicos, las ganancias netas totalizaron 50 centavos por acción, en comparación con el pronóstico de los analistas de 45 centavos.

Por su parte, la tecnológica Meta reportó este miércoles un beneficio de 60.458 millones de dólares en el ejercicio 2025, un 3 % menos interanual, en parte debido al pago de impuestos por el plan fiscal de Donald Trump.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La propietaria de las redes sociales Whatsapp, Instagram y Facebook, que publicó sus resultados al cierre de Wall Street, aumentó su facturación anual un 22 %, hasta 200.966 millones de dólares, con la publicidad de sus aplicaciones como motor de ingresos.

Mientras que Microsoft anunció este miércoles que obtuvo unos beneficios acumulados de 66.205 millones de dólares en el primer semestre de su ejercicio fiscal 2025, un 35,7 % más interanual, impulsados en parte por su negocio en la nube y la inteligencia artificial.