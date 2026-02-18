logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡AMIGOS POR SIEMPRE!

Fotogalería

¡AMIGOS POR SIEMPRE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Semana Santa 2026: ¿pagan doble si trabajas jueves y viernes santo?

La Ley Federal del Trabajo establece que jueves y viernes santo no son días de descanso obligatorio.

Por El Universal

Febrero 18, 2026 05:29 p.m.
A
Semana Santa 2026: ¿pagan doble si trabajas jueves y viernes santo?

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL).- Con el

miércoles de Ceniza
este 18 de febrero inicia la Cuaresma

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


, periodo que da paso a la Semana Santa, conocida en la religión católica como la semana mayor.
En 2026, la Semana Santa comienza el domingo 29 de marzo con el Domingo de Ramos y coincide con el primer periodo vacacional para estudiantes de kínder, primaria y secundaria. Por ello, muchas familias mexicanas aprovechan estos días para viajar o tomar un descanso.
Aunque los alumnos de nivel básico tienen vacaciones, la Ley Federal del Trabajo en México, específicamente en su artículo 75, establece que el Jueves Santo, Viernes Santo y sábado no son considerados días de descanso obligatorio.
Esto significa que, salvo que exista un acuerdo entre el empleador y el trabajador, no se genera un pago adicional por laborar en esas fechas. Quienes trabajen durante la Semana Santa deberán hacerlo bajo las mismas condiciones habituales, recibiendo el salario correspondiente a su jornada regular.
Por otro lado, únicamente quienes trabajen el Domingo de Pascua —día en el que se conmemora la resurrección de Jesús— podrán recibir el pago correspondiente a la prima dominical, como lo marca la ley. Este pago no se otorga por el carácter religioso de la fecha, sino por tratarse de un domingo laborado.
Si un trabajador decide ausentarse durante Jueves Santo o Viernes Santo, la empresa puede aplicar sanciones, ya que estos días no son considerados de descanso obligatorio. Una falta injustificada puede derivar en descuentos salariales o incluso en medidas disciplinarias, dependiendo de las políticas internas de cada empresa.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Semana Santa 2026: ¿pagan doble si trabajas jueves y viernes santo?
Semana Santa 2026: ¿pagan doble si trabajas jueves y viernes santo?

Semana Santa 2026: ¿pagan doble si trabajas jueves y viernes santo?

SLP

El Universal

La Ley Federal del Trabajo establece que jueves y viernes santo no son días de descanso obligatorio.

El SAT revisará 16 mil 200 empresas sin citatorio previo, advierten
El SAT revisará 16 mil 200 empresas sin citatorio previo, advierten

El SAT revisará 16 mil 200 empresas sin citatorio previo, advierten

SLP

El Universal

Las auditorías serán este 2026 como parte de la lucha contra las "factureras" y estarán dirigidas a perfiles de "alto riesgo"

Menor jornada laboral subirá costos
Menor jornada laboral subirá costos

Menor jornada laboral subirá costos

SLP

El Universal

Inversión productiva de CFE cae
Inversión productiva de CFE cae

Inversión productiva de CFE cae

SLP

El Universal

Reportó reducción de 24% real anual en 2025, de acuerdo con estadísticas de la SHCP