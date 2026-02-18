Semana Santa 2026: ¿pagan doble si trabajas jueves y viernes santo?

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL).- Con el

este 18 de febrero inicia la

, periodo que da paso a la, conocida en la religión católica como la semana mayor.En, lacomienza el domingo 29 de marzo con el Domingo de Ramos y coincide con elpara estudiantes de kínder, primaria y secundaria. Por ello, muchas familias mexicanas aprovechan estos días para viajar o tomar un descanso.Aunque los alumnos de nivel básico tienen vacaciones, laen México, específicamente en su, establece que el, Viernes Santo y sábado no son considerados días de descanso obligatorio.Esto significa que, salvo que exista un acuerdo entre el empleador y el trabajador, no se genera unpor laborar en esas fechas. Quienes trabajen durante ladeberán hacerlo bajo las mismas, recibiendo ela su jornada regular.Por otro lado, únicamente quienes trabajen el—día en el que se conmemora la resurrección de Jesús— podrán recibir el pago correspondiente a la, como lo marca la ley. Este pago no se otorga por el carácter religioso de la fecha, sino por tratarse de unSi un trabajador decideduranteo Viernes Santo, la empresa puede aplicar, ya que estos días no son considerados de descanso obligatorio. Una falta injustificada puede derivar en descuentos salariales o incluso en medidas disciplinarias, dependiendo de las políticas internas de cada empresa.