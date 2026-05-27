Sube 2.6% tasa de desempleo
Alcanza esa cifra en el primer trimestre de 2026, de acuerdo con Inegi
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CIUDAD DE MÉXICO.- La tasa de desempleo en México ascendió en el primer trimestre de 2026 a un 2.6% de la Población Económicamente Activa (PEA), un dato levemente mayor al 2.5% del mismo periodo de 2025, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
"En el trimestre de enero a marzo, la población desocupada sumó 1.6 millones de personas, cantidad que representó una tasa de desocupación (TD) de 2.6% de la PEA, porcentaje mayor al del mismo trimestre de 2025", indicó el organismo autónomo en su reporte.
La PEA totalizó 61.1 millones de personas, un alza de 622 mil frente al mismo lapso de 2025, mientras que la población ocupada creció en 552 mil, hasta las 59.6 millones de personas.
El principal aumento interanual de empleos se concentró en los servicios, con una subida de 207 mil, seguido por el comercio (91 mil), las manufacturas (90 mil), restaurantes y servicios (58 mil) y los servicios sociales, con un aumento de 32 mil personas.
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Por otro lado, 3.9 millones de personas estuvieron subocupadas, es decir, que reportaron tener la necesidad y voluntad de trabajar más horas. Por género, el 74% de los hombres están en el mercado laboral frente al 45.2% de las mujeres.
Por sector, el instituto detalló que el 10.3% del total de trabajadores están en actividades primarias, el 24.7% en secundarias o industriales, y 64.4% en terciarias o servicios. El restante 0.7% no especificó su actividad.
Por regiones, los estados que durante el primer trimestre de 2026 tuvieron las tasas de desocupación más altas fueron Ciudad de México (4%), Tabasco (3.5%), Coahuila (3.4%) y Durango (3.2%).
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