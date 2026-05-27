logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FIGLOSNTE 26 apoya a docentes con beneficios de jubilación

Fotogalería

FIGLOSNTE 26 apoya a docentes con beneficios de jubilación

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Sube 2.6% tasa de desempleo

Alcanza esa cifra en el primer trimestre de 2026, de acuerdo con Inegi

Por El Universal

Mayo 27, 2026 03:00 a.m.
A
Sube 2.6% tasa de desempleo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO.- La tasa de desempleo en México ascendió en el primer trimestre de 2026 a un 2.6% de la Población Económicamente Activa (PEA), un dato levemente mayor al 2.5% del mismo periodo de 2025, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

      "En el trimestre de enero a marzo, la población desocupada sumó 1.6 millones de personas, cantidad que representó una tasa de desocupación (TD) de 2.6% de la PEA, porcentaje mayor al del mismo trimestre de 2025", indicó el organismo autónomo en su reporte.

      La PEA totalizó 61.1 millones de personas, un alza de 622 mil frente al mismo lapso de 2025, mientras que la población ocupada creció en 552 mil, hasta las 59.6 millones de personas.

      El principal aumento interanual de empleos se concentró en los servicios, con una subida de 207 mil, seguido por el comercio (91 mil), las manufacturas (90 mil), restaurantes y servicios (58 mil) y los servicios sociales, con un aumento de 32 mil personas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Por otro lado, 3.9 millones de personas estuvieron subocupadas, es decir, que reportaron tener la necesidad y voluntad de trabajar más horas. Por género, el 74% de los hombres están en el mercado laboral frente al 45.2% de las mujeres.

      Por sector, el instituto detalló que el 10.3% del total de trabajadores están en actividades primarias, el 24.7% en secundarias o industriales, y 64.4% en terciarias o servicios. El restante 0.7% no especificó su actividad.

      Por regiones, los estados que durante el primer trimestre de 2026 tuvieron las tasas de desocupación más altas fueron Ciudad de México (4%), Tabasco (3.5%), Coahuila (3.4%) y Durango (3.2%).

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        UIF alerta sobre trata y lavado de dinero en Mundial 2026
        UIF alerta sobre trata y lavado de dinero en Mundial 2026

        UIF alerta sobre trata y lavado de dinero en Mundial 2026

        SLP

        El Universal

        La captación digital y transferencias inusuales son señales clave para detectar trata y lavado durante el Mundial.

        Estados Unidos limita envío de remesas y afecta comercios en México
        Estados Unidos limita envío de remesas y afecta comercios en México

        Estados Unidos limita envío de remesas y afecta comercios en México

        SLP

        El Universal

        Las nuevas medidas de Estados Unidos podrían reducir hasta 20% las remesas formales hacia México.

        Carlos Slim: EE.UU necesita fuerza productiva de México pese a tensiones
        Carlos Slim: EE.UU necesita fuerza productiva de México pese a tensiones

        Carlos Slim: EE.UU necesita fuerza productiva de México pese a tensiones

        SLP

        El Universal

        El empresario mexicano destacó la dependencia económica de EE.UU hacia México y la importancia de su fuerza laboral.

        Slim elogia trabajo de Sheinbaum y anuncia inversiones por 5 mil mdd
        Slim elogia trabajo de Sheinbaum y anuncia inversiones por 5 mil mdd

        Slim elogia trabajo de Sheinbaum y anuncia inversiones por 5 mil mdd

        SLP

        Agencias

        Señaló que la baja tasa de interés es un incentivo clave para nuevos capitales en infraestructura