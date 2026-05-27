Tendrá Nissan tienda oficial en Amazon
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CIUDAD DE MÉXICO.- Nissan Mexicana anunció el lanzamiento de su tienda oficial en Amazon, donde los propietarios de vehículos de esta marca pueden explorar un catálogo de más de 2 mil 100 productos originales compatibles con varios modelos.
Todo organizado por modelo y categoría, con la garantía de productos originales Nissan.
"El servicio posventa es un pilar clave para construir relaciones de largo plazo con nuestros clientes. Con el lanzamiento de nuestra tienda oficial en Amazon México, estamos acercando refacciones originales a nuestros clientes a través de una experiencia digital accesible, confiable y sin complicaciones.
"Esta iniciativa nos permite extender la calidad y confianza de nuestra red de servicio al entorno digital, asegurando que los clientes puedan mantener sus vehículos con la tranquilidad de usar refacciones originales Nissan, donde sea que estén", comentó Claudia Rodríguez, directora de Posventa de Nissan Mexicana.
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A través de la tienda, los clientes pueden acceder a nueve categorías principales: autopartes; aceites y lubricantes; amortiguadores; iluminación; defensas; carrocería; tapetes; filtros; y sensores. La tienda también presenta productos value advantage, una línea diseñada específicamente para vehículos Nissan fuera de garantía, respaldada directamente por la marca.
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