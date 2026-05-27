logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FIGLOSNTE 26 apoya a docentes con beneficios de jubilación

Fotogalería

FIGLOSNTE 26 apoya a docentes con beneficios de jubilación

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Tendrá Nissan tienda oficial en Amazon

Por El Universal

Mayo 27, 2026 03:00 a.m.
A
Tendrá Nissan tienda oficial en Amazon
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO.- Nissan Mexicana anunció el lanzamiento de su tienda oficial en Amazon, donde los propietarios de vehículos de esta marca pueden explorar un catálogo de más de 2 mil 100 productos originales compatibles con varios modelos.

      Todo organizado por modelo y categoría, con la garantía de productos originales Nissan.

      "El servicio posventa es un pilar clave para construir relaciones de largo plazo con nuestros clientes. Con el lanzamiento de nuestra tienda oficial en Amazon México, estamos acercando refacciones originales a nuestros clientes a través de una experiencia digital accesible, confiable y sin complicaciones.

      "Esta iniciativa nos permite extender la calidad y confianza de nuestra red de servicio al entorno digital, asegurando que los clientes puedan mantener sus vehículos con la tranquilidad de usar refacciones originales Nissan, donde sea que estén", comentó Claudia Rodríguez, directora de Posventa de Nissan Mexicana.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      A través de la tienda, los clientes pueden acceder a nueve categorías principales: autopartes; aceites y lubricantes; amortiguadores; iluminación; defensas; carrocería; tapetes; filtros; y sensores. La tienda también presenta productos value advantage, una línea diseñada específicamente para vehículos Nissan fuera de garantía, respaldada directamente por la marca.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        UIF alerta sobre trata y lavado de dinero en Mundial 2026
        UIF alerta sobre trata y lavado de dinero en Mundial 2026

        UIF alerta sobre trata y lavado de dinero en Mundial 2026

        SLP

        El Universal

        La captación digital y transferencias inusuales son señales clave para detectar trata y lavado durante el Mundial.

        Estados Unidos limita envío de remesas y afecta comercios en México
        Estados Unidos limita envío de remesas y afecta comercios en México

        Estados Unidos limita envío de remesas y afecta comercios en México

        SLP

        El Universal

        Las nuevas medidas de Estados Unidos podrían reducir hasta 20% las remesas formales hacia México.

        Carlos Slim: EE.UU necesita fuerza productiva de México pese a tensiones
        Carlos Slim: EE.UU necesita fuerza productiva de México pese a tensiones

        Carlos Slim: EE.UU necesita fuerza productiva de México pese a tensiones

        SLP

        El Universal

        El empresario mexicano destacó la dependencia económica de EE.UU hacia México y la importancia de su fuerza laboral.

        Slim elogia trabajo de Sheinbaum y anuncia inversiones por 5 mil mdd
        Slim elogia trabajo de Sheinbaum y anuncia inversiones por 5 mil mdd

        Slim elogia trabajo de Sheinbaum y anuncia inversiones por 5 mil mdd

        SLP

        Agencias

        Señaló que la baja tasa de interés es un incentivo clave para nuevos capitales en infraestructura