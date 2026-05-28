Wall Street cierra la jornada al alza

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Nueva York.- Wall Street cerró este miércoles en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0,36 %, después de que el precio del petróleo de Texas bajara hasta los 88 dólares el barril por el renovado optimismo ante una posible reapertura del estrecho de Ormuz.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 182 puntos, hasta los 50,644; el selectivo S&P 500 sumaba un 0.02 %, hasta los 7,520 enteros; y el tecnológico Nasdaq avanzaba un 0.07 %, hasta las 26,674 unidades.

En las operaciones durante la sesión, el Dow Jones alcanzó un nuevo récord tras llegar a los 50,830 puntos.

La Bolsa de Nueva York cerró una jornada al alza impulsada por la caída de los contratos de futuros del WTI, el petróleo de referencia de EU, que al término de la sesión restó 5.21 dólares respecto al cierre anterior y se situó en los 88.68 dólares el barril.

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Esta bajada se produjo después de que la televisión estatal iraní anunciara que EU se habría comprometido a retirar su cerco al estrecho de Ormuz e Irán a reanudar el tránsito de buques comerciales, según un borrador que ambos países están elaborando.

En el plano corporativo, el sector tecnológico volvió a liderar las subidas, especialmente compañías especializadas en semiconductores, como Micron, que subió un 3.63% al término de la sesión tras dispararse el martes y superar por primera vez el billón de dólares en capitalización bursátil.

En otros mercados, el oro, activo refugio, crecía un 1.19 %, hasta 4,448 dólares la onza; y la plata sumaba un 2.27 %, hasta 74.86 dólares la onza.

Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores logró este miércoles una ganancia de 1.19 %, y mantuvo su racha al alza; mientras su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones, escaló hasta las 70,021.35 unidades.