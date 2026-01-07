Actor Awards 2026: ceremonia y nominados anunciados
Conoce a los nominados y detalles de los Actor Awards 2026, antes conocidos como Premios SAG.
CIUDAD DE MÉXICO, enero 7 (EL UNIVERSAL).- "Frankenstein", la nueva adaptación dirigida por Guillermo del Toro, competirá por el máximo galardón de los Actor Awards 2026, antes conocidos como los Premios SAG, al estar nominada a mejor elenco, junto a títulos como "Hamnet" y "Marty Supreme", de acuerdo con la lista de nominaciones revelada este miércoles.
No obstante, la película que domina la edición en el apartado cinematográfico es "One Battle After Another", que encabeza las nominaciones con siete menciones, incluida la de mejor elenco. Le sigue "Sinners", con cinco candidaturas, consolidándose como otra de las producciones más fuertes del año.
Los actores Connor Storrie y Janelle James fueron los encargados de anunciar a los nominados, considerados un termómetro previo a los premios Oscar, durante una transmisión en vivo organizada por el sindicato SAG-AFTRA a través de Netflix.
Además, se confirmó que Harrison Ford recibirá este año el premio a la trayectoria, en reconocimiento a su legado en la industria cinematográfica.
La ceremonia de los Actor Awards 2026 se transmitirá en vivo por Netflix desde el Shrine Auditorium y Expo Hall de Los Ángeles, el domingo 1 de marzo.
La lista de nominados
Cine
Mejor elenco en una película
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners.
Mejor ensamble de especialistas (stunts)
F1
Frankenstein
Misión: Imposible – La sentencia final
One Battle After Another
Sinners
Mejor actriz
Jessie Buckley – Hamnet
Rose Byrne – If I Had Legs I´d Kick You
Kate Hudson – Song Sung Blue: Sueño inquebrantable
Chase Infiniti – One Battle After Another
Emma Stone – Bugonia
Mejor actor
Timothée Chalamet – Marty Supreme
Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
Ethan Hawke – Blue Moon
Michael B. Jordan – Sinners
Jesse Plemons – Bugonia
Mejor actriz de reparto
Odessa A´zion – Marty Supreme
Ariana Grande – Wicked: Por siempre
Amy Madigan – La hora de la desaparición
Wunmi Mosaku – Sinners
Teyana Taylor – One Battle After Another
Mejor actor de reparto
Miles Caton – Sinners
Benicio del Toro – One Battle After Another
Jacob Elordi – Frankenstein
Paul Mescal – Hamnet
Sean Penn – One Battle After Another
Televisión
Mejor elenco en una serie de drama
The Diplomat
Landman
The Pitt
Severance
The White Lotus
Mejor actriz en una serie de drama
Britt Lower – Severance
Parker Posey – The White Lotus
Keri Russell – The Diplomat
Rhea Seehorn – Pluribus
Aimee Lou Wood – The White Lotus
Mejor actor en una serie de drama
Sterling K. Brown – Paradise
Billy Crudup – The Morning Show
Walton Goggins – The White Lotus
Gary Oldman – Slow Horses
Noah Wyle – The Pitt
Mejor elenco en una serie de comedia
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Only Murders in the Building
The Studio
Mejor actriz en una serie de comedia
Kathryn Hahn – The Studio
Catherine O´Hara – The Studio
Jenna Ortega – Merlina
Jean Smart – Hacks
Kristen Wiig – Palm Royale
Mejor actor en una serie de comedia
Ike Barinholtz – The Studio
Adam Brody – Nobody Wants This
Ted Danson – A Man on the Inside
Seth Rogen – The Studio
Martin Short – Only Murders in the Building
Mejor actriz en miniserie o película para televisión
Claire Danes – The Beast in Me
Erin Doherty – Adolescencia
Sarah Snook – All Her Fault
Christine Tremarco – Adolescencia
Michelle Williams – Dying for Sex
Mejor actor en miniserie o película para televisión
Jason Bateman – Black Rabbit
Owen Cooper – Adolescencia
Stephen Graham – Adolescencia
Charlie Hunnam – Monstruo: La historia de Ed Gein
Matthew Rhys – The Beast in Me
Mejor ensamble de especialistas en televisión
Andor
Landman
The Last of Us
El juego del calamar
Stranger Things.
