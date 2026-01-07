Actor Awards 2026: ceremonia y nominados anunciados

CIUDAD DE MÉXICO, enero 7 (EL UNIVERSAL).- "Frankenstein", la nueva adaptación dirigida por Guillermo del Toro, competirá por el máximo galardón de los Actor Awards 2026, antes conocidos como los Premios SAG, al estar nominada a mejor elenco, junto a títulos como "Hamnet" y "Marty Supreme", de acuerdo con la lista de nominaciones revelada este miércoles.

No obstante, la película que domina la edición en el apartado cinematográfico es "One Battle After Another", que encabeza las nominaciones con siete menciones, incluida la de mejor elenco. Le sigue "Sinners", con cinco candidaturas, consolidándose como otra de las producciones más fuertes del año.

Los actores Connor Storrie y Janelle James fueron los encargados de anunciar a los nominados, considerados un termómetro previo a los premios Oscar, durante una transmisión en vivo organizada por el sindicato SAG-AFTRA a través de Netflix.

Además, se confirmó que Harrison Ford recibirá este año el premio a la trayectoria, en reconocimiento a su legado en la industria cinematográfica.

La ceremonia de los Actor Awards 2026 se transmitirá en vivo por Netflix desde el Shrine Auditorium y Expo Hall de Los Ángeles, el domingo 1 de marzo.

La lista de nominados

Cine

Mejor elenco en una película

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners.

Mejor ensamble de especialistas (stunts)

F1

Frankenstein

Misión: Imposible – La sentencia final

One Battle After Another

Sinners

Mejor actriz

Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – If I Had Legs I´d Kick You

Kate Hudson – Song Sung Blue: Sueño inquebrantable

Chase Infiniti – One Battle After Another

Emma Stone – Bugonia

Mejor actor

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – One Battle After Another

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B. Jordan – Sinners

Jesse Plemons – Bugonia

Mejor actriz de reparto

Odessa A´zion – Marty Supreme

Ariana Grande – Wicked: Por siempre

Amy Madigan – La hora de la desaparición

Wunmi Mosaku – Sinners

Teyana Taylor – One Battle After Another

Mejor actor de reparto

Miles Caton – Sinners

Benicio del Toro – One Battle After Another

Jacob Elordi – Frankenstein

Paul Mescal – Hamnet

Sean Penn – One Battle After Another

Televisión

Mejor elenco en una serie de drama

The Diplomat

Landman

The Pitt

Severance

The White Lotus

Mejor actriz en una serie de drama

Britt Lower – Severance

Parker Posey – The White Lotus

Keri Russell – The Diplomat

Rhea Seehorn – Pluribus

Aimee Lou Wood – The White Lotus

Mejor actor en una serie de drama

Sterling K. Brown – Paradise

Billy Crudup – The Morning Show

Walton Goggins – The White Lotus

Gary Oldman – Slow Horses

Noah Wyle – The Pitt

Mejor elenco en una serie de comedia

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

The Studio

Mejor actriz en una serie de comedia

Kathryn Hahn – The Studio

Catherine O´Hara – The Studio

Jenna Ortega – Merlina

Jean Smart – Hacks

Kristen Wiig – Palm Royale

Mejor actor en una serie de comedia

Ike Barinholtz – The Studio

Adam Brody – Nobody Wants This

Ted Danson – A Man on the Inside

Seth Rogen – The Studio

Martin Short – Only Murders in the Building

Mejor actriz en miniserie o película para televisión

Claire Danes – The Beast in Me

Erin Doherty – Adolescencia

Sarah Snook – All Her Fault

Christine Tremarco – Adolescencia

Michelle Williams – Dying for Sex

Mejor actor en miniserie o película para televisión

Jason Bateman – Black Rabbit

Owen Cooper – Adolescencia

Stephen Graham – Adolescencia

Charlie Hunnam – Monstruo: La historia de Ed Gein

Matthew Rhys – The Beast in Me

Mejor ensamble de especialistas en televisión

Andor

Landman

The Last of Us

El juego del calamar

Stranger Things.