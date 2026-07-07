ADÁN R. ES ASESINADO A BALAZOS
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El cantante de música regional mexicana José Adán Rodríguez, conocido como Adán R. y exintegrante del grupo Los Nuevos Rebeldes, fue asesinado a balazos en Culiacán, estado de Sinaloa (noroeste de México), informaron este lunes medios mexicanos.
El ataque ocurrió la noche del domingo cuando sujetos armados dispararon contra el cantante, que se encontraba en la cochera de su casa, en el norte de la ciudad, de acuerdo con los primeros reportes.
Rodríguez murió en el lugar de los hechos.El homicidio ocurre en medio de la crisis de violencia que vive Sinaloa desde septiembre de 2024, marcada por enfrentamientos entre facciones rivales del Cartel de Sinaloa, y se suma a otros ataques registrados en años recientes contra intérpretes de música regional mexicana. Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre el caso, sobre personas detenidas, ni el posible móvil del crimen; no obstante, medios locales reportaron que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ya inició una investigación..
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