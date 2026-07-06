Anne Hathaway y Zendaya brillan en premiere de La Odisea en Londres

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La premiere mundial de "La Odisea", la nueva película dirigida por Christopher Nolan, convirtió Londres en una auténtica pasarela de Alta Costura. El elenco llegó con algunos de los looks más comentados de la temporada, pero fueron Anne Hathaway y Zendaya quienes acapararon todas las miradas gracias a dos propuestas firmadas por Dior y Schiaparelli.

Mientras Hathaway apostó por la elegancia clásica para destacar su embarazo, Zendaya volvió a demostrar por qué es una de las favoritas de la moda al aparecer con un vestido recién salido de la pasarela parisina.

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Anne Hathaway, quien interpreta a Penélope en la película y espera a su tercer hijo, eligió un espectacular vestido azul cielo de Dior.El diseño destacaba por un escote palabra de honor cubierto por un gran drapeado plisado que simulaba una flor, mientras que la falda caía con una silueta fluida y ligera que acompañaba naturalmente su embarazo.La actriz complementó el look con unos pendientes de diamantes, maquillaje en tonos suaves y labios rojos, apostando por una estética elegante y atemporal que rápidamente se convirtió en uno de los estilismos favoritos.Zendaya, quien da vida a la diosa Atenea en la cinta, eligió un vestido de Schiaparelli Haute Couture Otoño-Invierno 2026/2027, presentado apenas unas horas antes durante el desfile de Daniel Roseberry en París.La pieza fue la encargada de cerrar la pasarela de la maison y evocaba una escultura clásica gracias a un corsé blanco que reproducía la anatomía del torso femenino. La falda, completamente bordada con miles de cuentas en un degradado marfil y plata, aportaba brillo y movimiento, convirtiendo el vestido en una de las creaciones más impactantes de la colección.Con estos dos looks, Anne Hathaway y Zendaya demostraron que la Alta Costura no solo pertenece a las pasarelas de París, sino que también puede encontrar un escenario perfecto sobre la alfombra roja de una de las películas más esperadas del año.