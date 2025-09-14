Adiós a Tara Parra, la entrañable abuelita de 'Soy tu fan'

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Fue durante la madrugada de este domingo que, la Asociación Nacional de Actores, dio a conocer la muerte de Tara Parra, actriz que se formó, dentro de la primera generación de la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBAL, recordada, en la actualidad, por interpretar a "Beba", la abuelita de Karla "Charlie" García en la serie "Soy tu fan".

"La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestra compañera actriz Tara Parra, nuestras condolencias a familiares, amigos y compañeras y compañeros. (QEPD)", escribió la sociedad a través de su cuenta de X.

Parra, como ha contado su hija Kenia Gascón (para Imagen TV), debutó como actriz desde los 14 años, a los dos meses de comenzar con sus estudios, cuando formó parte de la primera generación de actrices y actores que se formaron en Bellas Artes, junto a Ignacio López Tarso, con quien siempre conservó una entrañable amistad.

Parra fue una mujer de gran preparación académica pues, mientras estudiaba teatro, también cursaba la carrera de maestra en la Escuela Normal.

El debut intempestivo de la actriz se debió que el INBAL necesitaba estrenar con urgencia la puesta en escena "Rosalba y los llaveros de Emilio Carballido", en la que Parra se ganó un papel, debido a que, por la edad que tenía, era la actriz que más se le acercaba a la descripción del personaje ;la obra fue dirigida por el poeta Salvador Novo.

Pasados los años, la actriz apareció en proyectos de televisión como los melodramas "Cuna de lobos", "El extraño retorno de Diana Salazar" y "María la del barrio".

También apareció en cintas como "Sin ton ni Sonia", "Sexo, amor y otras perversiones" y "Amor, letra por letra".

En 2010, se ganó el cariño de las nuevas generaciones al dar vida a "Beba", la abuelita del personaje que Ana Claudia Talancón interpreta en la serie de canal 11, "Soy tu fan".

El último proyecto en que participó la actriz fue "La casa de las flores".

Kenia y su madre solían compartir videos en Instagram con temáticas divertidas en los últimos meses de vida de la actriz.