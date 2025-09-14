Villa de Pozos alista operativo para fiestas patrias

El Concejo Municipal de Villa de Pozos reveló finalmente su plan de seguridad pública y vialidad para las fiestas patrias e informó que se contará con el apoyo de más de 90 agentes de diversas corporaciones, incluyendo 10 efectivos prestados por el vecino municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Será la primera vez que la actual administración de Villa de Pozos organice y celebre la ceremonia del Grito de Independencia con la que se conmemora el inicio de la lucha por la independencia de México en 1810. Los festejos iniciarán oficialmente a las 7:00 de la tarde en la presidencia municipal, el jardín y sus alrededores.

David Valdivia Carranza, director de la Guardia Civil Municipal, precisó que se tendrá el apoyo de 20 elementos de la Guardia Nacional; 10 de la Guardia Civil Estatal; 30 de la Guardia Civil Municipal propia, así como 20 agentes de vialidad y 10 elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez.

En cuanto a los cierres de circulación, el mando policial mencionó que se aplicarán en vialidades de la cabecera municipal como Julián de los Reyes; Centenario; Camino Antiguo a Santa María del Río; Ignacio Rayón; Saturnino Cedillo; Francisco de Asís, Hermenegildo Galeana; Ignacio Allende; Benito Juárez; Miguel Hidalgo y Fray Juan de Villerías.

Valdivia Carranza añadió que también habrá elementos del Ejército Mexicano apoyando a resguardar el orden social.

El Concejo Municipal también informó que la noche del Grito de Dolores habrá un grupo musical; el tradicional "concurso de gallitos" en sus categorías juvenil, femenil e infantil, con premios para los tres primeros lugares de cada categoría, además de "un ambiente lleno de música, tradición y orgullo mexicano".