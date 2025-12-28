logo pulso
Alexis Ayala tiene heladas vacaciones

Por El Universal

Diciembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Alexis Ayala y su esposa Cinthia Aparicio disfrutaron de una escapada a las frías tierras de Alaska, donde la pareja se lanzó a la aventura después de un año de trabajo intenso para ambos, ella en las telenovelas y el actor en uno de los proyectos más ambiciosos de la pantalla chica: "La casa de los famosos", donde terminó en sexto lugar.

Alexis, papá de dos hijas, es mayor que Cinthia 28 años, los actores se conocieron en los foros de Televisa grabando "Si nos dejan", en 2021, el romance comenzó y se casaron en 2023 en la Basílica de Guadalupe.

Este 2026 que está por comenzar, podrían dar la sorpresa de la llegada de un bebé, pues la actriz no descarta ser mamá, y aunque Alexis ya experimentó la paternidad, ha dicho que no tendría problema con volver a serlo.

La pareja compartió fotografías y videos de su viaje a Alaska, donde pasaron Navidad; el clima en Alaska durante diciembre se caracteriza por condiciones de pleno invierno, con temperaturas extremas y escasa luz solar, abundante nieve y condiciones de hielo, así como días muy cortos y temperaturas bajo cero.. Disfrutaron de un paseo en trineo tirado por perros (dog sledding), una tradición histórica, además, compartieron fotos como nunca antes, pues visitaron las aguas termales al aire libre en Chena Hot Springs. 

Las aguas termales al aire libre de Chena Hot Springs en Alaska destacan por su agua mineral natural que emerge del suelo a unos 67°C, rica en azufre y otros minerales que proporcionan beneficios relajantes para la piel y músculos. 

