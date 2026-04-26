"AMOS DEL UNIVERSO" SE PRESENTA EN LA CCXP MÉXICO

En el Thunder Stage by Cinemex de la CCXP México 2026, este sábado l, en su segundo día de actividades, los fanáticos de He-Man pudieron disfrutar de contenido exclusivo de "Amos del Universo",

la nueva adaptación en acción real.

Durante cerca de 20 minutos, y bajo la indicación de mantener los celulares apagados para mantener la experiencia, se proyectaron imágenes inéditas de la cinta en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México.

El panel, moderado por el creador de contenido Javier Ibarreche, reunió a seguidores que corearon al unísono "¡Por el poder de Grayskull!", la frase icónica de He-Man y los Amos del Universo, mientras levantaban sus espadas.

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La película marca el regreso de la franquicia a 40 años de la primera aparición del personaje y busca reconectar con nuevas generaciones sin perder

su esencia.

El estreno en cines está programado para el 4 de junio y contará con un elenco encabezado por Nicholas Galitzine como He-Man, Camila Mendes como Teela, Idris Elba como Man-at-Arms, Alison Brie como Evil-Lyn y Jared Leto como Skeletor.

El tráiler, lanzado hace unas semanas, adelanta una historia con estética ochentera que apuesta por la nostalgia, centrada en la batalla entre He-Man y el villano Skeletor.

Inspirada en la popular línea de juguetes de Mattel, la historia mezcla fantasía medieval con ciencia ficción.